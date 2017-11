Amber Heard, al cinema con Justice League, protagonista di GQ – foto

Amber Heard, la Mera dell’Universo Cinematigrafico DC da ieri al cinema con Justice League, ha posato per il nuovo numero di GQ. Di seguito gli scatti:

L’attrice, che ha una breve parte nel film di Zack Snyder, sarà co-protagonista in Aquaman, al fianco di Jason Momoa.

“Mera, la leader di Atlantide, era un personaggio magnifico su cui lavorare per me. Quello che amo di lei è che è una guerriera potentissima. Volevamo che il costume fosse come un’armatura. È un costume che protegge ma con una interessante svolta anfibia, che palesemente va bene per l’acqua ma anche per la terra. Abbiamo ricercato tessuti che richiamassero la bioluminescenza e l’aspetto dei pesci, ed è venuto fuori il suo costume. C’è un impegno di architettura e ingegneria che la rende stilosa e unica nell’aspetto.”

La trama:

Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman per mano di Doomsday, il vigilante Bruce Wayne/Batman rivaluta i suoi metodi estremi e comuncia la ricerca di straordinari eroi per assemblare una squadra di combattenti contro il crimine per difendere la Terra da ogni tipo di minaccia. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman, Batman trova l’ex star del football al college, ciberneticamente migliorato, Vic Stone/Cyborg, il velocista Barry Allen/The Flash e un guerriero atlantideo, un re, Arthur Curry/Aquaman. Insieme si schierano contro Steppenwolf, l’araldo e il comandante in seconda dell’alieno signore della guerra Darkseid, incaricato da Darkseid stesso di trovare tre manufatti nascosti sulla Terra.

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro ed è previsto per il 16 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.