L’Uomo d’Acciaio: un costume inedito per Superman – Foto

A dieci giorni dall’uscita nelle sale di Justice League, nuovo capitolo dell’universo cinematografico DC, sono circolate in rete due immagini inedite del costume prova indossato da Henry Cavill per L’Uomo d’acciaio. La versione che vediamo nelle foto non è stata poi quella definitiva scelta da Zack Snyder e il suo team e un dettaglio particolare ce lo rivela: la mancanza del giallo sull’iconica “S” cucita sul petto del supereroe. Di seguito potete dargli un’occhiata.

Vi piace questa versione? Avreste voluto vederla sullo schermo in Man of Steel?

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.

Fonte: ComicBookMovie