Salgono le azioni FOX e Disney, ecco perché l’accordo si farà

Settimana scorsa vi avevamo rivelato che la Disney sta tentando la scalata al colosso della 21st Century Fox, società che fa a campo al gruppo FOX e nonostante le voci che al momento non ci sono trattative in corso, oggi dai mercati azionari vediamo che sia le azioni FOX che quelle Disney stanno avendo un riscontro positivo, anche in seguito alle speculazioni di questa settimana.

Infatti, da quanto possiamo leggere su CNBC, le azioni della Disney sono aumentate del 2,9 per cento ieri, chiudendo positivamente il trend di tutta la settimana. Stessa cosa è accaduto a 21 Century Fox fino al 4 per cento. In totale Disney è aumentata del 7 per cento fino ad oggi e Fox è aumentata del 18 per cento in questa calda settimana di speculazioni. Inoltre secondo David Faber “Pencils aren’t down”, ovvero la cosa non è del tutto tramontata.

Ora ripercorriamo quello che è successo per comprendere meglio ciò che sta accadendo. All’inizio di questa settimana Faber ha dato la notizia che la Disney si è avvicinata a 21 Century Fox per sondare il terreno sulla possibilità di unire le divisioni cinematografiche e televisive, lasciando alla FOX tutto il comparto e il focus di notizie e sport.

Perché Disney vuole unirsi a FOX?

Secondo le fonti più accreditate le motivazioni di una potenziale fusione o acquisizione da parte di Disney della divisione cinema e tv di FOX sarebbe da ricercare in un quadro di mercato a livello globale. Infatti Disney vede avanzare nel mondo dei contenuti colossi come Netflix, Amazon, Facebook e Google; dunque, la necessità di ottenere sempre più contenuti che generano massa critica diventerà fondamentale per la visione espansionistica del Marchio ed un accordo tra i due colossi andrebbe incontro alle esigenze sia di FOX che di Disney.

Per FOX l’avvento di colossi dell’on demand starebbe spingendo la società a volersi concentrare su NEWS e SPORT; per Disney invece sta diventando una priorità aumentare il presidio in televisione e dunque mettere le mani sulla società cinematografica 20th Century FOX ma soprattutto su tutta la produzione tv, compreso Sky, canali FX, FOX e National Geographic, gli consentirebbe di costruire un’offerta super competitiva, appunto in una visione globale. Qualcosa che rappresenterebbe un plus visto l’avvio nel 2019 da parte di Disney di un servizio separato in streaming dedicato ai film e probabilmente in futuro alle serie tv. Senza contare che 21st Century FOX è ancora in attesa di portare a termine il takeover sulla totalità del controllo di SkyPlc.

Al momento sembra che l’accordo sia nelle mani delle autorità UK, dunque non resta che aspettare ulteriori notizie per scoprire cosa bolle in pentola.