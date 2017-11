Wonder Woman 2, un nuovo capitolo per una “bibbia” del personaggio

Gal Gadot è al momento al cinema nei panni di Wonder Woman per Justice League, ma l’attrice tornerà a vestire la succinta armatura del personaggio DC Comics in Wonder Woman 2.

Parlando del futuro del suo ruolo, Gal ha raccontato a USA Today che vorrebbe davvero che i nuovi film esplorassero nuovi valori del personaggio, così come accaduto tra il primo standalone e Justice League:

“Lei può avere un’esperienza intensa di tantissimi viaggi. Ha anche tanti bei valori. Ogni capitolo potrebbe raccontare alcuni valori diversi, importanti per Wonder Woman. Credo che potrebbe essere davvero divertente. Come scrivere una bibbia di Wonder Woman.”

Patty Jenkins tornerà alla regia del film che vedrà ancora come protagonista Gal Gadot. Il film sarà ambientato nell’Era moderna e la sceneggiatura è in fase di scrittura, con Goeff Johns e Patty Jenkins a lavoro a quattro mani.

Wonder Woman 2 arriverà al cinema l’1 novembre 2019.

Fonte