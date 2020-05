La famosa invasione degli orsi in Sicilia arriva a scuola e nelle case dei ragazzi per stare accanto ai docenti e studenti.

Il film di animazione di Lorenzo Mattotti che ha incantato il Festival di Cannes e ha ottenuto il Premio come Miglior Regia ad Alice nella città, sarà protagonista il 26 maggio alle 17.30 di un evento speciale educational online promosso da Indigo Film, Rai Cinema, Bim Distribuzione e Scelte di Classe_ il progetto didattico di Alice nella città che porta il cinema a scuola.

Dichiara Lorenzo Mattotti: “Sono felice che “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” diventi un’occasione per un’esperienza formativa di didattica a distanza. In questo momento di difficoltà per il Paese e per il mondo della scuola credo che ognuno debba fare la propria parte e anche un film, se presentato nel giusto modo, può trasformarsi in un momento di confronto e di crescita. In fondo, è di questo che il romanzo di Dino Buzzati parla: di come è difficile diventare grandi rimanendo fedeli a se stessi, di quanto sia importante imparare a convivere con gli altri e di quanto sia fondamentale rispettare la natura. Mi sembrano tutti temi fortemente attuali. Mentre realizzavo “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” ho sempre pensato ai ragazzi, volevo poter fare un film a loro misura, perché sono loro il nostro futuro.”

L’evento, che si svolgerà sulla piattaforma di Mymovies Live, coinvolgerà 500 studenti e docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di 11 regioni, che avranno l’opportunità di vedere il film e, a seguire, incontreranno il suo autore, Lorenzo Mattotti che, in diretta streaming dal suo studio di Parigi, risponderà alle loro domande e potrà raccontare (e mostrare) come è nata l’idea del film e come hanno preso vita dalla sua matita i suoi protagonisti animati.

La diretta con Lorenzo Mattotti sarà visibile on line sia sulla pagina del film che sulla pagina di alice nella città

Per i docenti verrà inoltre organizzato da Scelte di classe un incontro di film literacy sul film, in collaborazione con TIMVISION – Institutional Partner dell’iniziativa, per fornire agli insegnati strumenti utili per proseguire poi il lavoro con i ragazzi.

L’evento nasce con l’intento di sostenere ed affiancare il mondo della scuola che, in piena emergenza Covid-19, si è trovata ad affrontare una situazione inedita e a sperimentare la didattica a distanza senza avere momenti di confronto con gli studenti.

A inizio marzo oltre 9.000 studenti di tutto il territorio nazionale avrebbero dovuto vedere al cinema La famosa invasione degli orsi in Sicilia e incontrare il suo autore all’interno del progetto dal titolo “La famosa invasione degli orsi…a scuola!”

Per questo motivo e per andare incontro ai tanti che ne facevano richiesta, i promotori hanno scelto di trasformare l’appuntamento in un’occasione di didattica online come segnale di ripartenza, nella speranza di riprendere l’evento completo con il nuovo anno scolastico, confidando nella riapertura delle scuole e delle sale.