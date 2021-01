Deadpool 3: i fan poster trasformano il Mercenario Chiacchierone negli Original Six

Già da novembre abbiamo avuto la conferma che la Disney sta sviluppando Deadpool 3, con Ryan Reynolds che rimane il protagonista del film nei panni dell’antieroe del titolo. Si tratta solo di questione di tempo, quindi, prima che si abbiano notizie certe in merito al film. Intanto si fantastica sul fatto che questo sarà il primo film in cui il personaggio potrà interagine con i Vendicatori, o almeno agirà ufficialmente nello stesso mondo.

L’utente Instagram Erathrim ha diffuso sei fan poster per Deadpool 3 in cui il Mercenario Chiacchierone prende il posto proprio degli Original Six, i sei Vendicatori originali. Eccoli di seguito: