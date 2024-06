Peacemaker – stagione 2 ha ricevuto un emozionante aggiornamento da James Gunn

La produzione della seconda stagione di Peacemaker è stata oggetto di una tonnellata di aggiornamenti interessanti negli ultimi tempi, e le aggiunte degne di nota continuano ad arrivare. Un residuo del DCEU, ormai in via di estinzione, l’amato antieroe Peacemaker di John Cena, è destinato a tornare per una seconda stagione e i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno un piano ben definito per far sì che lo show diventi parte del loro DCU collegato. Questo prevede la partecipazione del regista di Superbad e Adventureland, Greg Mottola.

Mottola dirigerà gli episodi due e tre della prossima seconda stagione e Gunn ha confermato il coinvolgimento del regista con un post su Instagram che ritrae la coppia insieme. La didascalia di James Gunn recita: “Da quando ho visto Daytrippers negli anni ’90 al Film Forum di New York, sono un grande fan di @gregmottolaofficial – attraverso Superbad e molto altro. Quando abbiamo avuto bisogno di un regista per gli episodi due e tre della seconda stagione di #Peacemaker, è stata la prima persona a cui ho pensato. Non vedo l’ora di farvi vedere cosa stiamo preparando!“.

Quando Mottola prenderà le redini di questi due episodi, sarà la prima volta che il regista sarà coinvolto in un adattamento del fumetto di questa portata. Tra i precedenti crediti televisivi di Mottola figurano Dave, The Newsroom e Arrested Development. Il suo lavoro su Superbad, una commedia adolescenziale di successo con Jonah Hill, Michael Cera ed Emma Stone, lo rende uno dei suoi lavori più apprezzati.

Sebbene James Gunn sia stato molto generoso nel condividere le informazioni, i dettagli sulla trama della seconda stagione di Peacemaker sono rimasti avvolti nella segretezza. Il personaggio di Cena, Christopher Smith alias Peacemaker, non è ostacolato dalla nozione di risoluzione non violenta dei conflitti, ma vuole raggiungere la pace con ogni mezzo necessario. La prima puntata dello show ha visto l’antieroe scontrarsi con il proprio padre, il terrorista razzista noto come il Drago Bianco (Robert Patrick). La serie è diventata uno dei progetti fumettistici più apprezzati di sempre, con un punteggio di critica del 94% e di pubblico dell’89% sul sito web aggregatore Rotten Tomatoes.

Il cast della seconda stagione di Peacemaker

Il ritorno del Peacemaker di Cena nella seconda stagione segnerà la terza apparizione dell’antieroe dopo le precedenti apparizioni nella prima stagione e nel primo film DC di Gunn, Suicide Squad. La seconda stagione dovrebbe vedere il ritorno di molti altri membri del cast, tra cui Leota Adebayo (Danielle Brooks), l’agente Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee).

La seconda stagione accoglierà anche nuovi membri del cast, tra cui Sol Rodríguez nel ruolo di Sasha Bordeaux, Tim Meadows nel ruolo di Langston Fleury e David Denman in una veste al momento sconosciuta. È stato inoltre confermato che Frank Grill riprenderà il ruolo di Rick Flag, Sr. dalla prossima serie animata Creature Commandos.