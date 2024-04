Avengers 5: ecco quando potrebbero avere inizio le riprese

Nei confronti del film Avengers 5 c’è tanta attesa quanto mistero. Ancora sappiamo poco di questo progetto, se non le varie vicissitudini verificatesi negli ultimi mesi, dall’abbandono del titolo The Kang Dynasty successivamente al licenziamento di Jonathan Majors fino a quello del ruolo di regista da parte di Destin Daniel Cretton. Mentre dunque si cerca di definire esattamente chi sarà presente nel film e chi si occuperà di realizzarlo, lo scooper Daniel Richtman riporta di aver saputo che la data del 1° maggio 2026 verrà rispettata.

Se ciò venisse confermato ufficialmente, vorrebbe dire che le riprese dovrebbe iniziare almeno nei primi mesi del 2025. Ed è quello che sostiene lo stesso Richtman, affermando che il set dovrebbe avere luogo l’anno prossimo nel Regno Unito. Inoltre, ci sono molte speculazioni sul fatto che il nuovo titolo del film potrebbe semplicemente essere Avengers: Secret Wars – Part One. Il 2024 è dunque l’anno decisivo per formare la squadra intorno al film e stabilire esattamente quale sarà la minaccia che gli Avengers dovranno affrontare.

Chi sarà il villain di Avengers 5?

In precedenza lo stesso Daniel Richtman ha affermato che, nonostante Jonathan Majors sia stato licenziato dal ruolo, Kang Il conquistatore sarà ancora il cattivo principale di Avengers 5 e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, i Marvel Studios stanno presumibilmente cercando di aggiungere un altro cattivo alla squadra che si sfiderà con i vendicatori. Tuttavia al momento non si sa chi potrebbe aggiungersi al parterre di cattivi dei film. I fan hanno ipotizzato che cattivi come Doctor Doom (villain dell’universo dei Fantastici Quattro) o Apocalisse potrebbero prendere il posto di Kang in futuro.

I Marvel Studios devono tuttavia ancora fare un annuncio ufficiale riguardo a queste speculazioni. Con l’arrivo di queste nuove voci, sembra che Doctor Doom o altri importanti cattivi della Marvel Comics potrebbero lavorare con Kang nei prossimi film degli Avengers, con quest’ultimo interpretato da un nuovo attore invece che da Jonathan Majors. In merito ai potenziali cattivi vi segnaliamo il nostro approfondimento pubblicato settimana scorsa su altri cattivi dal mondo dei fumetti che potrebbero affrontare i vendicatori.