Beatrice Fiorentino confermata Delegata Generale della Settimana Internazionale della Critica per il 2025-2027

In data 9 dicembre il Consiglio Nazionale del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) si è riunito per eleggere la nuova commissione della Settimana Internazionale della Critica (SIC) per il triennio 2025-2027. Confermando all’unanimità il mandato a Beatrice Fiorentino in qualità di Delegata Generale, ha incaricato come selezionatori i soci: Matteo Berardini, Marianna Cappi, Francesco Grieco e Marco Romagna.

La presidente del SNCCI Cristiana Paternò ha così commentato: «La conferma di Beatrice Fiorentino quale Delegata Generale della Settimana Internazionale della Critica, va nella direzione di proseguire per il prossimo triennio il grandissimo lavoro svolto per la valorizzazione del cinema d’autore e la scoperta di nuovi talenti».

La Delegata Generale della SIC Beatrice Fiorentino ha così accolto la conferma del suo incarico: “Ringrazio il SNCCI per avermi confermata alla guida della Settimana Internazionale della Critica per un secondo mandato, reiterando così la fiducia e la stima reciproca che in questi anni è stata alla base di una collaborazione sempre costruttiva, stimolante e proficua. Consapevole delle responsabilità che derivano da questo incarico, sento di dover rinnovare il mio impegno con nuove energie, non solo in direzione di una selezione di qualità, ma sempre più a sostegno di un cinema “nuovo”. In questo periodo di incertezze produttive e dilagante mainstream, va infatti difeso e portato avanti con convinzione uno spazio di cinema libero e originale, a garanzia di una pluralità di sguardo che sia sinonimo di vitalità della settima arte e di ricchezza artistica e culturale. Il mio impegno, nel prossimo triennio, sarà quello di sostenere, difendere e promuovere con ogni mezzo quegli autori e quelle autrici che fin dal loro esordio vogliano raccogliere assieme a noi questa sfida per il futuro. Un ringraziamento speciale al comitato di selezione uscente che mi ha accompagnato fin qui con infinita generosità, e un caloroso benvenuto alla nuova squadra con l’augurio di buon lavoro”.

La Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.