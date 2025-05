Penélope Cruz e Javier Bardem insieme in Bunker di Florian Zeller

I premi Oscar e coniugi Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) e Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) si riuniranno sul grande schermo nel thriller psicologico Bunker dello scrittore e regista premio Oscar Florian Zeller (The Father). FilmNation Entertainment lancerà le vendite internazionali per conto di Blue Morning Pictures e MOD Producciones al prossimo mercato di Cannes, mentre CAA Media Finance e WME Independent si occuperanno dei diritti nazionali.

Stando a quanto riportato da Deadline, il film ruota intorno ad un architetto che accetta un progetto moralmente ambiguo – la costruzione di un bunker di sopravvivenza per un miliardario della tecnologia – e sua moglie inizia a mettere in discussione il loro matrimonio dopo 17 anni insieme. Il film è descritto come “un thriller che si addentra nelle sfide emotive e morali che una coppia deve affrontare tra le tensioni del mondo circostante, esplorando le paure, i dubbi e i dilemmi che definiscono la nostra epoca”.

Zeller ha scritto il progetto in lingua inglese appositamente per Penélope Cruz e Javier Bardem, che sono sposati da quasi 17 anni. Il regista ha dichiarato: “Volevo raccontare la storia di un matrimonio ed ero profondamente obbligato a lavorare con una coppia reale. Sono stato immediatamente attratto dall’idea di lavorare con Javier Bardem e Penélope Cruz, due degli attori più dotati che lavorano oggi, che sono anche una delle coppie più iconiche. Ho scritto Bunker per loro. Questo film si spingerà oltre i confini della narrazione e della verità emotiva, confondendo i confini tra realtà e finzione in un modo emozionante e profondamente umano”.

L’iconica coppia spagnola ha già recitato l’una di fronte all’altra più volte in oltre tre decenni, tra cui nei film Prosciutto, prosciutto, Vicky Cristina Barcelona, Loving Pablo e Tutti lo sanno.