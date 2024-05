Captain America: Brave New World, le foto promozionali svelano finalmente l’Hulk rosso di Harrison Ford

Già da un po’ di tempo avevamo intuito che in Captain America: Brave New World avrebbe visto il debutto di Hulk Rosso nel MCU già da un po’, ma di recente ne abbiamo avuto la conferma grazie ad alcuni giocattoli Happy Meal di McDonald’s!

Non è il modo ideale per dare una prima occhiata al mostro rosso, ma i peluche non erano esattamente dettagliati. Ora, grazie ad alcune nuove immagini promozionali, possiamo finalmente dare un’occhiata al design del personaggio.

L’immagine non è delle più chiare, ma ci dà comunque un’idea abbastanza precisa di cosa aspettarci dalla versione di Brave New World del trasformato Presidente Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford). E no, non sembra che si farà ricrescere i baffi quando si trasformerà!

FIRST LOOK AT RED HULK 🚨 Harrison Ford will be transforming into the red hulk in Captain America: Brave New World ✅ Via: @CanWeGetToast pic.twitter.com/N3DpUXSkbt — Austin Verse (@austin_medz) April 30, 2024

Un paio di settimane fa sono state diffuse le prime foto ufficiali del film, che mostrano Anthony Mackie nei panni del redivivo Sam Wilson, dotato dell’iconico scudo di vibranio di Steve Rogers, e la nostra nuova Sentinella della Libertà che incontra Ross, il quale incaricherà Wilson di riformare i Vendicatori.

Nel filmato proiettato al CinemaCon all’inizio di questo mese, Ross accoglie Wilson alla Casa Bianca per lodarlo per il suo passato eroismo, ma il caos si scatena quando la musica attiva alcuni assassini agenti dormienti, tra cui Isaiah Bradley di Carl Lumbly, che tentano di eliminare il Presidente.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.