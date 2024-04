Captain America: Brave New World, una linea di giocattoli anticipa l’Hulk Rosso

Dopo la scomparsa di William Hurt, la leggenda di Star Wars e Indiana Jones Harrison Ford riprenderà il ruolo del Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross in Captain America: Brave New World e da poco è stata diffusa una prima immagine ufficiale di Ford nei panni di tale personaggio. Sappiamo inoltre da tempo che Ross è diventato Presidente degli Stati Uniti e in un filmato mostrato al CinemaCon si dice che abbia ordinato a Sam Wilson di assemblare una nuova squadra di Vendicatori.

Ancora non confermata ma sempre più certo è invece il fatto che nel film egli subirà una trasformazione piuttosto importante divenendo Hulk Rosso. Una prima foto sul set del film mostrava Ford con indosso dei pantaloni a brandelli, cosa che ha ovviamente segnato un decisivo punto a favore per la presenza della variante rossa di Hulk nel film. Ora, alcuni giocattoli dell’Happy Meal di McDonald’s rivelati di recente mostrano alcuni dei personaggi di Captain America: Brave New World, tra cui Hulk Rosso.

Si intravedono anche i nuovi Falcon, Sabra e Diamondback. Quest’ultimo potrebbe essere stato tagliato dal film e, se ciò fosse vero, potremmo trovarci di fronte a una replica del Rintrah di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (che non aveva battute nel film, ma era molto presente nel merchandising dopo che il suo ruolo era stato ridotto a zero). Di certo, però, sembra proprio che il Captain America di Anthony Mackie potrebbe non doversi preoccupare solo del Leader e del suo esercito, ma anche dell’Hulk Rosso, personaggio atteso da tempo sul grande schermo.

The McDonalds toys for ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ reveals the first look at Red Hulk, Ruth/Sabra, Falcon and Diamondback 👀 (via colecionaveis_fastfood | IG) https://t.co/RviNi2el5j — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) April 18, 2024

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.