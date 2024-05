Captain America: Brave New World, nuova foto ufficiale svela la tuta di Sam Wilson

È stato rivelato un nuovo look di Captain America: Brave New World e mostra il nuovo costume di Sam Wilson nella sua interezza. Abbiamo anche i commenti del regista Julius Onah sul ritorno del Leader...

Avengers: Endgame si è concluso con il passaggio del mantello di Capitan America da Steve Rogers a Sam Wilson. Due anni dopo, nel 2021, abbiamo ritrovato l’eroe in The Falcon and The Winter Soldier, scoprendo che aveva rifiutato l’offerta di Steve (il che ha significato che John Walker ha preso il suo posto). Quando arrivò il finale, Sam decise di impugnare lo scudo e lo fece con stile. Quattro anni dopo l’arrivo di quella serie su Disney+, vedremo l’ex Falcon al centro della scena in Captain America: Brave New World.

Dopo i giocattoli dell’Happy Meal, le immagini promozionali trapelate e molto altro ancora, abbiamo finalmente un’immagine ufficiale di Sam vestito di tutto punto grazie a Empire Online. La tuta sembra buona, ma molti fan hanno già detto che è un passo indietro rispetto a quella indossata in The Falcon e The Winter Soldier. Secondo il regista di Captain America: Brave New World Julius Onah, questo film è “il vero e proprio coming out di [Sam]. Si tratta di metterlo alla prova“.

“Parte della sfida per Sam come Capitan America, lavorando all’interno del governo, è il modo in cui prenderà le decisioni“, continua il regista. “Il punto di vista che avrà lo metterà a volte in contrasto con il Presidente“. “L’azione in questo film è incredibilmente eccitante perché questo è un uomo che può rompersi, che può sanguinare. Ci divertiremo molto a spingerlo al limite“.

🇺🇸 EXCLUSIVE IMAGE 🇺🇸#CaptainAmerica: Brave New World puts Sam Wilson through his paces, says director Julius Onah. ‘The action in this movie is incredibly exciting because this is a guy who can break, who can bleed,’ he tells Empire. READ MORE: https://t.co/0RMrWfKfni pic.twitter.com/jjUwLuAKxX — Empire Magazine (@empiremagazine) May 3, 2024

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“. “Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.