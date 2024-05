Deadpool & Wolverine: svelato il motivo per cui Kevin Feige ha rifiutato la prima proposta di Ryan Reynolds

Se la Disney non avesse acquisito la 20th Century Fox, è probabile che a quest’ora ci saremmo già seduti nei cinema per vedere Deadpool 3. Non è stato rivelato molto su quale fosse la versione originale del film, anche se abbiamo sentito che Ryan Reynolds ha sempre voluto il ritorno di Hugh Jackman.

Con i Marvel Studios, il Merc with the Mouth sarà al centro della scena in un epico blockbuster multiversale. E sì, Wolverine sarà al suo fianco (questa volta in un costume accurato).

Parlando con Empire Online, Ryan Reynolds ha rivelato di aver originariamente immaginato Deadpool 3 come una “storia di Rashomon su Wolverine e Deadpool e su qualcosa in cui sono stati coinvolti insieme, ma raccontata da tre prospettive completamente diverse“. E aggiunge: “Era un modo per fare un film su larga scala in modo molto piccolo“.

Supponiamo che queste prospettive siano Deadpool, Wolverine e un terzo personaggio misterioso, ma quando il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha sentito la proposta… non era convinto!

“La verità è che non ero ancora sicuro di come incorporare Deadpool“, ammette il dirigente. “Stavo pensando a come portare i mutanti e gli X-Men nel [MCU], e pensavo che dovesse essere qualcosa di più che interpretare i successi. Ma la verità è che Ryan è una macchina da idee. Quindi può avermi proposto questo, ma anche altri 25 pensieri e idee“.

Ryan Reynolds dice: “Sono tornato al tavolo da disegno e ho scritto circa 18 trattamenti diversi. Alcuni di essi erano quasi come un film da Sundance, con un budget inferiore ai 10 milioni di dollari, che utilizzava l’IP in un modo che non era stato utilizzato in precedenza, e ho proposto film più grandi, e ho proposto cose intermedie“.

Alla fine, i due hanno realizzato la versione di Deadpool & Wolverine che vedremo nelle sale quest’estate. Secondo la produttrice esecutiva Wendy Jacobson, “Abbiamo sicuramente fatto un po’ di giri di parole per trovare la ragione d’essere di questo film. Una volta che Hugh ha alzato la mano, due mesi dopo eravamo già pronti. Onestamente è stato uno dei cambiamenti più rapidi che abbia mai visto“.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.