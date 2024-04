Captain America: Brave New World, prima foto ufficiale di Harrison Ford

Entertainment Weekly ha condiviso le prime foto ufficiali del film Captain America: Brave New World, tra cui spicca quella che offre un primissimo sguardo al generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross di Harrison Ford. Le immagini sono state diffuse in concomitanza con la proiezione di un primo filmato del film al CinemaCon di Las Vegas, di cui si riporta qui una descrizione. Di seguito, ecco invece le due foto, con la prima che vede il Sam Wilson di Anthony Mackie nei panni del nuovo Captain America al cospetto di Ford, e la seconda che ripropone Wilson.

Anthony Mackie officially headlines his own #CaptainAmerican movie opposite Harrison Ford's Thaddeus "Thunderbolt" Ross in EW's exclusive first look. https://t.co/tSjvvHYhhU pic.twitter.com/Pm2BkiUgn1 — Entertainment Weekly (@EW) April 12, 2024

See Anthony Mackie officially headline his own 'Captain America' movie opposite Harrison Ford in EW's exclusive first look at 'Brave New World.' https://t.co/FLAEc9PWe8 — Entertainment Weekly (@EW) April 12, 2024

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.