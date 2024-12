Captain America: Brave New World, Sam e Joaquin in una nuova foto

The Falcon and the Winter Soldier ha stabilito Sam Wilson come il nuovo Captain America dell’MCU e la speranza ora è che Captain America: Brave New World faccia in modo che guidi gli Avengers in Doomsday e Secret Wars.

Dopo aver lavorato con Bucky Barnes su Disney+, Sam sarà affiancato da Joaquin Torres, alias il nuovo Falcon, per la sua prossima apparizione sul grande schermo. In un’immagine appena pubblicata da ScreenRant di Captain America: Brave New World, li vediamo entrare in azione insieme nei loro abiti civili. Non può essere una coincidenza che la stanza in cui si trovano sia immersa nel rosso, anche se i trailer hanno suggerito che solo Cap combatterà contro Red Hulk.

“C’è sicuramente più storia da raccontare per Captain America”, ha affermato di recente il produttore esecutivo di Captain America: Brave New World, Nate Moore. “Sam potrebbe scoprire che, andando avanti, potrebbe saltare fuori dalla padella e finire nella proverbiale brace”.

Moore aggiunge: “Penso che i team degli Avengers siano migliori quando sono guidati da un Capitan America. E questo film ci dà un po’ di spazio per parlare di: ‘Dove sono gli Avengers? Cosa significa avere gli Avengers? E Sam è la persona giusta per guidarli?'”

Ecco la foto:

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.

Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5. Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.