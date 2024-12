Creature Commandos rinnovato per la seconda stagione

Creature Commandos è attualmente al 95% su Rotten Tomatoes e, in base a quanto è in alto nella top 10 di Max, possiamo tranquillamente supporre che sia stato anche un successo di spettatori.

Ora, The Hollywood Reporter ha confermato che la prima serie TV DCU tornerà sul servizio di streaming per la seconda stagione. Negli USA sono usciti quattro di sette episodi della stagione di debutto e la prospettiva di vedere di più della Task Force M in azione è innegabilmente eccitante.

James Gunn ha creato e scritto la serie e Dean Lorey (Harley Quinn) è lo showrunner. “Siamo entusiasti di collaborare con Max per un’altra stagione di Creature Commandos”, hanno affermato Gunn e il co-CEO di DC Studios Peter Safran in una dichiarazione congiunta. “Dalla nostra spettacolare prima stagione di Peacemaker alla straordinaria corsa di The Penguin al lancio da record di Creature Commandos, Max ha costantemente superato le aspettative del settore e le nostre più sfrenate immaginazioni”. “Grazie, Casey, Sarah, Pia, Sono e l’intero team per il vostro straordinario supporto a DC Studios”, hanno continuato. “Siamo orgogliosi di chiamare Max casa”.

Amy Gravitt, VP HBO e Max Comedy Programming, ha aggiunto: “Solo James Gunn avrebbe potuto evocare questa banda selvaggia di mostri disadattati che ti tirano il cuore e ti costringono a fare il tifo per loro con passione. Non potremmo essere più felici di continuare le loro storie con James, Dean Lorey, Peter Safran e i nostri fantastici partner di DC Studios e Warner Bros. Animation.”

“Grazie alla brillante immaginazione di James e al talento dei nostri fantastici artisti, i fan della DC si sono innamorati di questa nuova famiglia di eroi”, ha affermato Peter Girardi, Executive VP Alternative Programming di Warner Bros. Animation. “Siamo entusiasti di continuare questa corsa sfrenata con i nostri partner di Max. Se vuoi più mostri, ne avrai più.”

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.