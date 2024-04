Deadpool & Wolverine: reshoot in corso, Shawn Levy dice che il film è “esattamente come l’avevamo sognato”

I reshoot aggiuntivi sono ormai diventati la norma per i film dei Marvel Studios. A volte, apportano grandi miglioramenti (è la speranza per Captain America: Brave New World di quest’estate, per esempio), e altre volte… non molto. Il nuovo finale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania potrebbe dimostrarlo. In ogni caso, anche Deadpool & Wolverine è attualmente in fase di reshooting.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, questi dovrebbero durare fino a maggio, lasciando molto tempo prima dell’uscita prevista a luglio del threequel. In base ai cammei aggiunti a Doctor Strange nel Multiverso della Follia durante le riprese, preparatevi a sorprese che non sono trapelate o a cui hanno alluso i soliti scoop sui social media.

Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, ha recentemente parlato con l’Associated Press del suo approccio a un team-up che i fan hanno letteralmente sognato per decenni di vedere sullo schermo.

“Non c’era modo di reinventare una ruota, una ruota tonale, che funziona così bene“, ha esordito il regista. “Sia la Disney che la Marvel, su e giù per la catena alimentare, hanno dato a me e a Ryan la possibilità di realizzare questo film esattamente come lo sognavamo“.

“È un duo davvero interessante. Sono costruiti per essere in grande conflitto l’uno con l’altro perché sono così diversi individualmente“, ha detto Levy a proposito dei protagonisti del film. “Ma questo rende la storia molto interessante, perché le migliori storie a due, che siano ‘Fuga di mezzanotte’ o ’48 ore’ o ‘Aerei, treni e automobili’, sì, sono piene di conflitti. Ma alla fine si tratta anche di qualcosa di più ed è questo che il pubblico vedrà“.

Con il gran parlare di stanchezza da supereroi e le recenti difficoltà dei Marvel Studios, ci si aspetta che Deadpool & Wolverine rappresenti un punto di svolta. Potrebbe anche battere il record detenuto da Joker e diventare il film con il maggior numero di incassi di sempre.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.