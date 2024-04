Deadpool & Wolverine: il regista spiega perché il film è molto più che un semplice Deadpool 3

Dopo che 9 minuti di film di Deadpool & Wolverine sono stati mostrati ai partecipanti al CinemaCon la scorsa settimana, l’eccitazione per un nuovo trailer è più palpabile che mai. Ci aspettiamo che sia allegato a Il Regno del Pianeta delle Scimmie, il che significa che dovrebbe essere online nella prossima settimana o due. Il film una volta conosciuto come Deadpool 3 è cambiato molto da quando è stato dato il via libera alla 20th Century Fox.

La speranza era sempre stata quella di arruolare Hugh Jackman come Wolverine, anche se il trequel sarebbe stato un semplice viaggio in macchina, non un viaggio nel Multiverso. Parlando con Collider, il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy ha chiarito che, pur trattandosi di un seguito dei primi due film di Deadpool, si tratta anche di una cosa propria.

“Beh, la verità è che credo che la risposta sia nella domanda: se fai il tipo di film che faccio io, stai ascoltando il pubblico“, ha spiegato il regista. “Non faccio piccoli film per la mia soddisfazione in una stanza da solo, ma per entrare in contatto con il più grande pubblico possibile. Abbiamo avuto alcune prime proiezioni che erano estremamente, estremamente promettenti“.

“Non direi che ci sono state grandi sorprese, ma senti dove il ritmo vuole stringere, senti dove puoi permetterti di rallentare e avere un momento più profondo e duraturo del personaggio“, ha aggiunto Levy. “E alla fine della giornata, come penso abbiamo detto, è molto un film su Deadpool, ma questo non è Deadpool 3. Questo è Deadpool & Wolverine. Questo è Deadpool & Wolverine, ed è singolare proprio per questo“.

È interessante che siano state effettuate delle proiezioni di prova e che sorprendentemente non siano trapelati online degli spoiler. Per un film come questo, i Marvel Studios potrebbero aver scelto di tenere queste proizieoni all’interno della Disney piuttosto che arruolare membri del pubblico che potrebbero andare direttamente su Reddit.

In un’altra intervistacon Screen Rant, Shawn Levy ha ribadito che il threequel appartiene a Deadpool e Wolverine in egual misura. “Per quanto riguarda la creazione della storia di Deadpool e Wolverine, mi sono sentito privilegiato ogni giorno perché si tratta di due grandi star del cinema nei loro ruoli più iconici“, ha dichiarato. “Mi ha anche dato un’opportunità. È il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3. È una cosa diversa, che si svolge in modo diverso. È una cosa diversa, molto simile a Deadpool e Wolverine“. “E non cerca di copiare nulla dai primi due film. Erano fantastici, ma questa è un’avventura con due personaggi“.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.