Deathstroke: James Gunn conferma i piani per Slade Wilson nel DCU

A settembre, abbiamo saputo che due dei più formidabili nemici del Cavaliere Oscuro sono pronti a combattere per un nuovo film live-action DCU, con un progetto su Bane e Deathstroke ufficialmente in fase di sviluppo presso i DC Studios.

I dettagli erano pochi e sporadici e all’epoca non era stato assegnato nessun regista, ma si diceva che lo scrittore di Captain America: Brave New World Matthew Orton stesse lavorando alla sceneggiatura.

Un rapporto successivo suggeriva che avrebbero potuto apparire anche altri personaggi, poiché non era chiaro se Bane e Deathstroke “sarebbero stati le figure centrali del progetto”. Ciò ha portato a speculazioni sul fatto che potrebbe effettivamente trattarsi di un altro team-up di supercriminali, forse persino un film sui Secret Six.

James Gunn non ha mai commentato il rapporto, ma ora ha confermato che sono in atto dei piani per introdurre Slade Wilson nel DCU a un certo punto. Ciò non significa necessariamente che il film Bane e Deathstroke sia realtà, dato che Wilson potrebbe benissimo essere presentato come antagonista nel film pianificato sui Teen Titans.

Entrambi i personaggi sono già apparsi sul grande schermo, con Tom Hardy che ha interpretato Bane in Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno di Christopher Nolan e Joe Manganiello che ha fatto una (molto) breve apparizione come spietato mercenario Deathstroke nella scena post-credits del film Justice League di Joss Whedon distribuito nelle sale.

Resta da vedere se questi cattivi si uniranno per affrontare una minaccia ancora più grande o si affronteranno l’uno contro l’altro, ma siamo sicuri che si scontreranno prima, anche se alla fine metteranno da parte le loro differenze.

Supponiamo che il piano sia che uno o entrambi questi cattivi si scontrino con la nuova versione di Batman del DCU a un certo punto, forse anche nel film pianificato The Brave and the Bold.