Deer Girl: gratis al cinema con Cinefilos.it. Prenota il tuo biglietto per Torino

La trama di Deer Girl

Tu cerchi l’Amore! Rachele ride allo sconosciuto col quale sta chattando su webcam. Lei all’amore non crede. E ci accompagna a scoprire l’unico sentimento che conosce, il legame fortissimo velenoso che unisce i suoi genitori. In pubblico si mostrano affettuosi e innamorati, ma dietro porte chiuse, è tutto possesso sottomissione paura e dolore. Rachele vuole essere diversa. Ma può veramente esserlo, se l’unica forma di amore che conosce è violenza?

La protagonista, Rachele, una giovane donna di 25 anni, ritorna al suo paese natale per partecipare al cinquantesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Mario (Giorgio Tirabassi) e Anja (Anita Caprioli). Dietro la facciata di una coppia rispettata dalla comunità, si cela un oscuro segreto di violenza domestica, un’ombra che ha segnato profondamente l’anima di Rachele. Cresciuta in un ambiente tossico, Rachele porta con sé le cicatrici emotive di un passato doloroso e un’idea distorta di amore. Questo si rispecchia nelle relazioni affettive che Rachele ha – o meglio, che non riesce ad avere – e nel suo atteggiamento nei confronti della madre e delle scelte che ha fatto.