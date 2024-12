Superman: secondo un nuovo rapporto il primo trailer butterà la prossima settimana e Clark Kent non sarà la star

Il film di James Gunn su Superman ha appena ricevuto il suo più grande aggiornamento di trailer. Recentemente, il nuovo Universo DC è iniziato con l’uscita di Creature Commandos. A sorpresa, un trailer della serie animata mostrava il debutto nel DCU del Superman di David Corenswet, che figurava tra i tanti eroi morti in una visione di un possibile futuro mostrata dalla cattiva Circe di Wonder Woman. I fan continuano ad aspettare il debutto ufficiale dell’eroe, che avverrà il prossimo luglio. Fortunatamente, il primo sguardo all’Uomo d’Acciaio di Corenswet in azione non tarderà ad arrivare, dato che il trailer del film di Gunn su Superman è in arrivo.

Secondo un nuovo rapporto di Puck, il trailer del film di Superman uscirà la prossima settimana e Krypto sarà il protagonista principale, non il Clark Kent di David Corenswet. Il rapporto della DC non ha specificato il giorno in cui verrà rilasciato il trailer. Il fatto che Krypto sia la star del filmato sarebbe in linea con il franchise di Guardiani della Galassia di Gunn, dove Rocket Raccoon è riuscito a rubare la scena. I fan avranno comunque molto da guardare, perché nel trailer probabilmente non ci sarà solo il Clark Kent di Corenswet, ma anche molti membri del talentuoso cast del film su Superman .

Che cosa significa il rilascio del trailer di Superman per il film del DCU?

È sicuramente interessante che il rapporto affermi che Krypto sarà il protagonista principale del primo trailer di Superman. Tuttavia, James Gunn ha dimostrato più volte di saper fare degli animali il fulcro emotivo dei suoi film. Krypto potrebbe non parlare come Rocket Raccoon, ma i poteri del cane potrebbero essere ciò che lo fa risaltare nel nuovo trailer di Superman. I video del set del film di Superman mostrano Mr. Terrific che rintraccia Krypto e lo addestra a volare, entrambe scene che potrebbero comparire nel trailer.

Questa non è la prima notizia sull’uscita del trailer di Superman a dicembre. In precedenza, Collider aveva affermato che il trailer sarebbe uscito a metà dicembre e che l’obiettivo era quello di proiettarlo nelle sale prima di Mufasa: Il Re Leone, che uscirà il 20 dicembre. Il nuovo rapporto della DC lo conferma e la prossima settimana vedremo finalmente il primo filmato ufficiale del film di James Gunn su Superman, dopo che sono emersi dei video sul set quando la produzione ha iniziato le riprese in esterni all’inizio dell’anno. In base al rapporto, sembra che Krypto sarà uno dei protagonisti del film.