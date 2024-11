Alex Cross, la spiegazione del finale: come l’esplosivo epilogo prepara la seconda stagione?

Giovedì sono stati trasmessi tutti gli otto episodi di Alex Cross di Prime Video, con un finale esplosivo che ha chiuso i due casi paralleli della serie. Mentre Alex Cross (Aldis Hodge) è ancora in lutto per la perdita della moglie Maria, viene coinvolto nel caso per impedire al serial killer Fanboy di fare la sua prossima vittima. Inoltre, deve fare i conti con il potenziale pericolo che la sua famiglia sta affrontando a causa di uno stalker implacabile che si introduce in casa loro e li terrorizza. Tutte queste storie giungono al culmine nell’episodio 8 (la nostra recensione), dopo che Alex e i suoi colleghi poliziotti hanno messo dietro le sbarre l’assassino di Fanboy, mentre Alex Cross scopre la scioccante verità sull’assassino di Maria e su chi sta perseguitando la sua famiglia.

Chi è il Fanboy e perché ha ucciso le sue vittime?

All’inizio della stagione, Alex inizia a sospettare che il ricco uomo d’affari Ed Ramsey (Ryan Eggold) sia il serial killer responsabile dei rapimenti e degli omicidi che avvengono a Washington. Dopo la scoperta di un album di omicidi che ritraeva serial killer prolifici della storia affiancati da vittime a loro somiglianti, Alex e i suoi colleghi poliziotti gli affibbiano il nome di Fanboy a causa della sua ossessione per questi serial killer, desiderosi di avere la loro fama e notorietà. Fanboy considera il suo lavoro come arte e ha chiaramente un po’ il complesso di Dio quando si tratta delle sue vittime. Fortunatamente, il suo ultimo omicidio viene sventato da Cross e Ramsey viene arrestato.

In una classica prova di forza di Alex Cross, il detective scava nel passato di Ramsey e scopre che la sua motivazione principale deriva dalla disperata ricerca di attenzioni da parte della madre dopo la morte della sorella. La sua fame di attenzioni si è trasformata in un’ossessione violenta che lo ha spinto a rapire 12 persone, a trasformarle per farle assomigliare a famosi serial killer e a fotografarle come capolavoro artistico. Riesce però a ucciderne solo 11, dopo che Shannon (Eloise Mumford) viene salvata.

Anche se il suo piano non va come sperava, Ramsey è comunque contento che il mondo lo conosca e che riceva la fama che ha sempre desiderato. Tuttavia, Cross e i suoi colleghi hanno in mente un altro piano. Cross gli dice che intendono cancellare la sua eredità bruciando il suo prezioso album e accusandolo solo dell’omicidio di Emir e del rapimento di Shannon. Ramsey osserva inorridito mentre Sampson (Isaiah Mustafa) brucia il libro attraverso una trasmissione video in diretta, un momento particolarmente soddisfacente, dato che il Ramsey di Eggold è un cattivo molto odioso.

Perché Maria è stata uccisa e chi è il responsabile?

Dopo aver trovato un vestito familiare appeso a un albero vicino alla tomba di Maria, Alex si rituffa in un vecchio caso che coinvolge una giovane donna di nome Deirdre Nolan (Jessica Clement). Riconosce il vestito da quello che indossava durante un processo per omicidio in cui era accusata di aver ucciso un uomo innocente con una mazza da baseball. Alex ha testimoniato in qualità di esperto e ha dichiarato di ritenerla inadatta a rientrare nella società, anche se non aveva precedenti penali. Cross riteneva che il trauma subito da bambina rendesse plausibile un simile scatto e il giudice prese sul serio il suo avvertimento. Dierdre fu condannata all’ergastolo, ma poco dopo si suicidò dietro le sbarre.

Cross ora capisce che la persona che perseguita la sua famiglia è in qualche modo collegata a Deirdre. Quando indaga più a fondo, Alex scopre che un uomo di nome Peter (Ryan Allen) ha fatto visita a Deirdre in prigione. Scopre poi che sia Peter che Dierdre avevano una “madre di strada” che li aveva presi sotto la sua ala. Con sgomento, Cross scopre che è stata la signorina Nancy (Karen Robinson), la fidata insegnante di pianoforte di suo figlio, a portare i suoi figli in una baita isolata per sicurezza. Si scopre che Nancy e Peter sono i mandanti dell’omicidio di Maria e hanno preso di mira Alex e la sua famiglia perché lo ritengono responsabile della morte di Deirdre.

Quando Alex raggiunge la baita, espone Miss Nancy a Peter prima che possa accadere qualcosa ai suoi figli. Rivela di sapere che Peter è il vero responsabile dell’omicidio per cui Dierdre è stata messa in prigione, e che è stata un’idea di Miss Nancy quella di farle prendere la colpa, considerando che la legge sarebbe stata più clemente con lei, essendo una donna bianca con la fedina penale pulita. Peter è inorridito da questa notizia e si rifiuta di fare del male ai figli di Alex. Sopraffatta dal senso di colpa e dal dolore, Miss Nancy si dà fuoco, ponendo fine a qualsiasi pericolo immediato per Cross e la sua famiglia. In definitiva, questa chiusura aiuta Cross a cercare una terapia e ad aprirsi finalmente con la moglie.

Come la scena post-credits prepara le cose per la seconda stagione di Alex Cross

In una scena post-credits dopo il finale, Kayla Craig (Alona Tal), confidente di Cross e agente dell’FBI, incontra Bobby Trey (Johnny Ray Gill), l’ex poliziotto che aiutava Ramsey nei suoi omicidi. Kayla gli offre l’immunità se si costituirà e fornirà maggiori informazioni sulle vittime di Ramsey. Poi, gli offre del denaro se è disposto a parlare del “marcio” che Ramsey aveva su molte persone potenti e ricche di Washington.

Anche se non si sa quali siano le vere intenzioni di Kayla, questo crea un potenziale nuovo caso per Cross nella seconda stagione di Alex Cross. Il fatto che la serie si svolga a Washington DC, che è piena di persone potenti, ma ha anche un sottobosco di corruzione, aiuta. Questa scena dimostra anche che gli sceneggiatori vogliono mantenere Trey, e per una buona ragione, poiché aggiunge un intero livello di caos e costituisce un cattivo molto intrigante.

Con i casi risolti e alcune potenziali storyline in arrivo, la seconda stagione di Cross è destinata a portare lo stesso livello di azione, mistero e intrigo. Sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale per la première della prossima stagione, la produzione si è già conclusa la scorsa estate. Si spera che il pubblico non debba aspettare troppo a lungo per la prossima puntata di Aldis Hodge che spacca i culi e va a fondo nei panni di Alex Cross.

La prima stagione di Alex Cross è disponibile in streaming su Prime Video.