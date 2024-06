Eternals: potremmo finalmente sapere quando li rivedremo nel MCU

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente un sequel di Eternals, ma persistono voci secondo cui un secondo film è in fase di sviluppo, anche se, comprensibilmente, potrebbe non essere una priorità per lo studio in questo momento.

I sequel del MCU sono un evento regolare, ovviamente, ma Eternals è l’unico film dei Marvel Studios a scendere allo status di “marcio” sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, e l’epopea di supereroi che ha diviso il pubblico ha terminato la sua corsa negli Stati Uniti con una deludente cifra di 164,9 milioni di dollari, dandogli il il bottino nazionale più basso di qualsiasi film ambientato nel MCU a parte L’incredibile Hulk del 2008 ($ 134 milioni).

Tuttavia, il primo film ha lasciato alcuni “fili pendenti” nella trama che non sono ancora stati affrontati (quel gigantesco Celestiale che spunta dall’oceano, per esempio), ed è difficile immaginare che Kevin Feige possa semplicemente decidere di dimenticare questi personaggi.

Ora, Alex Perez di My Cosmic Circus riferisce che il sequel di Eternals è ancora in lavorazione, ma per il momento è stato messo da parte. Tuttavia, crede che tutti i personaggi – presumibilmente anche quelli del calibro di Ikaris e Ajak che erano stati apparentemente uccisi nel primo film – torneranno in futuro, e li vedremo prossimamente in forma animata nella prossima serie Marvel Zombies Disney+.

La trama e il cast di Eternals

Eternals, il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award Chloé Zhao, è arrivato il 3 novembre 2021 nelle sale italiane. Il film targato Marvel Studios Eternals presenta un nuovo team di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti.

Il cast di Eternals comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

