Daredevil: Born Again, una prima immagine dai regali alla troupe!

Ad aprile era arrivata la notizia che le riprese di Daredevil: Born Again erano terminato. La notizia ha fatto scalpore dato che i Marvel Studios hanno interrotto le riprese a metà lavorazione per licenziare il team creativo un affare più grande del solito perché le riprese erano iniziate originariamente all’inizio dell’anno scorso, solo per essere interrotte quando i Marvel Studios hanno deciso di licenziare il team creativo e revisionare una serie che apparentemente non funzionava.

Alcuni filmati e idee originali verranno inseriti nella nuova versione, anche se difficilmente sapremo come era stata pensata la precedente iterazione di questo seguito di Daredevil. Tuttavia, in base a ciò che abbiamo sentito, Foggy Nelson, Karen Page e Bullseye erano assenti, così come il costume dell’Uomo Senza Paura per gran parte del revival di 9 episodi.

Sembra che lo show stia ora andando nella giusta direzione, e mentre un’anteprima ufficiale di Daredevil: Born Again è senza dubbio ancora lontana mesi, è emerso on line un regalo alla troupe che vede l’ombra dell’Uomo Senza Paura incombere su New York.

È un’immagine unica che apparentemente rende omaggio al cattolicesimo di Daredevil con un fumo che somiglia ad un’aureola sospesa sopra la testa dell’eroe. Inutile dire che questa serie continuerà ad esplorare il tumulto interiore di Matt Murdock.

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.