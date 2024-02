I Marvel Studios hanno annunciato i nuovi Fantastici Quattro. Il quartetto di supereroi – i primi personaggi creati per Marvel Comics da Stan Lee e Jack Kirby – sarà interpretato da Pedro Pascal nei panni di Reed Richards (alias Mr. Fantastic), Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm (alias la Donna Invisibile), Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm (alias la Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm (alias la Cosa).

All’interno dell’annuncio del casting, la Disney ha anche scambiato le date di uscita di I Fantastici Quattro (ora fissata per il 25 luglio 2025) e Thunderbolts (ora fissata per il 2 maggio 2025). Questi sono due dei quattro blockbuster Marvel attualmente destinati a uscire nel 2025, insieme a Captain America: Brave New World a febbraio e Blade a novembre. Anche per il 2026 sono previsti quattro film Marvel. Un deciso aumento rispetto al 2024 in cui uscirà solo Deadpool & Wolverine.

Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, è completamente trasformato in, beh, una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza – e un perpetuo cuore pesante per il suo aspetto apparentemente mostruoso.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La notizia del casting di Pascal era già trapelata a novembre, mentre anche gli altri nomi erano usciti da recenti indiscrezioni.

Pedro Pascal è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby ha fatto parte del franchise di Mission Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.