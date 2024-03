L’interpretazione di Anya Taylor-Joy del personaggio principale in Furiosa: A Mad Max Saga ha suscitato un grande clamore, ma anche la star di Avengers: Endgame Chris Hemsworth sta cercando di mostrare un nuovo lato di sé nel ruolo del cattivo Warlord Dementus.

Il suo personaggio segue le orme di grandi personaggi come Lord Humungus, Immortan Joe e Rictus Erectus, ma cosa porta in tavola di nuovo questo cattivo? “È un individuo piuttosto orribile“, dice Chris Hemsworth a Empire Online in una nuova intervista.

“Durante l’intero film abbiamo continuato a tornare a chiederci: “Questo è malvagio, ma qual è l’intenzione che c’è dietro?”. Non è solo follia sadica. C’è uno scopo reale, gli ingranaggi stanno girando, lui sta tramando e pianificando ed è dieci passi avanti a tutti gli altri“. “Penso che sia così che vede se stesso“, ha detto l’attore di Thor quando gli è stato fatto notare che Dementus agisce come una sorta di figura paterna per Furiosa.

“Penso che ai suoi occhi ci sia una qualità e una natura paterna nel rapporto. Sono certo che [Furiosa] sosterrebbe fino alla morte l’esatto contrario“. Per quanto riguarda il tipo di azione che l’attore del MCU ha potuto intraprendere in Furiosa: A Mad Max Saga, sembra che si sia divertito un mondo.

“La biga è il mezzo più selvaggio che abbia mai guidato e ne ho amato ogni secondo“, esclama Hemsworth. “Voglio dire, a un certo punto sono stato appeso a una gru e caricato su un monster truck, e poi sul monster truck qualcuno mi ha sganciato da un’imbracatura e il camion ha fatto un burnout“.

EXCLUSIVE 🔥 In #Furiosa, @chrishemsworth‘s new warlord Dementus is “a pretty horrible individual,” he tells Empire. But “it’s not just sadistic insanity. There’s real purpose, the wheels are turning, he’s ten steps ahead of everyone else.” READ MORE: https://t.co/GmdOVmpfJ5 pic.twitter.com/57XRGUZDpg — Empire Magazine (@empiremagazine) March 8, 2024

Furiosa: A Mad Max Saga, quello che sappiamo sul film

InFuriosa: A Mad Max Saga Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.