L’imminente Furiosa: A Mad Max Saga esplorerà come noto i primi anni dell’Imperatorice Furiosa già vista in Mad Max: Fury Road con il volto di Charlize Theron. Ma nonostante la familiarità del pubblico con questo personaggio e con il mondo in cui si muove, il regista George Miller ha recentemente anticipato che il prequel non sarà esattamente quello che il pubblico si aspetta. Una delle differenze principali è che, con Fury Road e i film originali di Mad Max, il pubblico ha vissuto esperienze che si svolgevano in una linea temporale relativamente limitata, mentre Furiosa racconterà ben 15 anni di vita della protagonista. Inoltre, mentre Fury Road si svolgeva specificamente sul percorso del titolo, Furiosa porterà gli spettatori in una più ampia varietà di luoghi.

“La storia è la saga di Furiosa e di come viene portata via da casa e trascorre il resto della sua vita cercando di tornare indietro”, ha dichiarato Miller a Empire Magazine. “In Fury Road la storia si svolge nell’arco di tre giorni e due notti. Questo film segue la storia che si svolge direttamente in Fury Road, per 15 anni“. “È un animale diverso… Ci sono molte location diverse. È un’odissea. Senza dubbio“. Furiosa, che come anticipato è stata originariamente interpretata dalla premio Oscar Theron, sarà ora interpretata da Anya Taylor-Joy, la quale non ha ancora incontrato di persona Theron, ma ha rivelato che l’attrice si è dimostrata di gran supporto nei suoi confronti. “È stata così di classe e gentile nel lasciarmi fare“, ha dichiarato Taylor-Joy.

“Ma mi sento molto fortunata perché, dal momento in cui ho letto la sceneggiatura, ho conosciuto questa persona. Mi sono sentita così ferocemente protettiva nei confronti di Furiosa e dei suoi interessi“. Una differenza sostanziale con il progetto in arrivo è che, mentre la Theron ha sfoggiato un taglio di capelli ormai iconico per Fury Road, Miller ha negato a Taylor-Joy quella stessa acconciatura. “Ero così entusiasta all’idea di rasarmi la testa“, ha ammesso l’attrice. “Poi George mi ha visto nella vita reale e ha detto: “No, non possiamo!”“. Infine, riguardo ad una possibile presenza di Max, Miller ha dichiarato che: “Non svelerò troppo a riguardo. Dirò solo che Max è in agguato sullo sfondo“.

Furiosa, quello che sappiamo sul film

In Furiosa Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.