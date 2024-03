La scorsa settimana, James Gunn ha annunciato l’inizio delle riprese di Superman con un primo sguardo al simbolo che adornerà il petto dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet. Ispirato a Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross, quell’immagine ha lasciato i fan desiderosi di vedere di più del personaggio e del suo costume. Lo scooper @MyTimeToShineH ha ora condiviso un’immagine che getta nuova luce su quello che potrebbe essere l’aspetto del Superman di Corenswet sullo schermo.

Non si tratta di un’immagine nuova, ma di uno scatto preesistente dell’eroe, volto a dimostrare ciò che Gunn ha sognato per il suo Superman. Suggerisce inoltre che il Superman del DCU sarà fortemente ispirato alla versione “The New 52“, anche se avrà il costume rosso e, presumibilmente, un colletto dove poggia il mantello. Naturalmente, è bene ricordare che non c’è nulla di confermato a riguardo, almeno fino a quando non verrà offerta una prima immagine – più o meno ufficiale che sia – del supereroe e del suo costume. In attesa di ciò, ecco l’immagine riportata dallo scooper:

I hear Gunn's Superman looks something like this pic.twitter.com/oKxrywQTvT — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) March 7, 2024

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.” Il film uscirà al cinema l’11 luglio 2025.

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.