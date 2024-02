I Marvel Studios hanno detenuto i diritti di Ghost Rider per anni e hanno permesso alla Marvel Television di utilizzare la versione di Robbie Reyes in Agents of S.H.I.E.L.D. per un breve periodo.

Di recente, tuttavia, si è diffusa la voce che Johnny Blaze sia in procinto di fare il suo debutto nel MCU. Inizialmente si era detto che ciò sarebbe potuto accadere in una “Presentazione speciale dei Marvel Studios“, ma con la Disney che ha spostato la sua attenzione da Disney+ alle sale nel tentativo di aumentare i profitti, questi piani potrebbero essere stati accantonati.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, Kevin Feige ha deciso di fare di Ghost Rider un film. E aggiunge: “Sacha Baron Cohen tornerà, ovviamente. E per quanto riguarda Ghost Rider, vogliono una star“. Per chi non lo ricordasse, Sacha Baron Cohen dovrebbe interpretare Mefisto in Ironheart e potrebbe anche essere il nuovo proprietario della Avengers Tower.

Sembra che questa versione del cattivo avrà un interesse per la tecnologia, dato che i Marvel Studios cercano di fondere i mondi della magia e della scienza. Il “mantello” di Ghost Rider è stato ricoperto da diversi personaggi, anche se Johnny Blaze rimane il più iconico. Debuttato nel 1972, è un motociclista acrobatico che, grazie a un patto con il diavolo, si trasforma in Ghost Rider quando è in presenza del male.Come sicuramente già saprete, la sua testa diventa un teschio fiammeggiante e brandisce una catena intrisa di poteri mistici, punendo i malvagi e guidando una moto fiammeggiante.

Il personaggio si ispira molto ai generi dell’horror soprannaturale e dei supereroi, con Danny Ketch e Robbie Reyes tra coloro che in seguito erediteranno la maledizione da Johnny. Non sappiamo su quale versione del personaggio i Marvel Studios decideranno di concentrarsi, ma è probabilmente giunto il momento per Johnny di avere una seconda possibilità sul grande schermo dopo che appare dal film Ghost Rider: Spirit of Vengeance del 2012 (c’è stato un assaggio di lui in Agents of S.H.I.E.L.D., ma non è servito a molto).

Vale la pena notare che la star di Barbie Ryan Gosling ha già espresso interesse per un ruolo in un film di supereroi e, nello specifico, proprio per lo Spirito della Vendetta.

Interpellato l’anno scorso, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato: “Ehi amico, se Ryan vuole fare Ghost Rider… Gosling è incredibile. Ryan è incredibile. Mi piacerebbe trovare un posto per lui nel MCU“.

L’attore ha lasciato intendere di aver rifiutato molti ruoli da supereroe, dicendo: “Non importa. Non ero adatto. Ma mi piacerebbe farlo“. È chiaro che sta aspettando il personaggio giusto, ma sarà Ghost Rider?