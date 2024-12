Guy Pearce rivela il triste motivo per cui non ha mai più lavorato con Christopher Nolan

Christopher Nolan ha esordito alla regia nel 1998 con Following, ma è stato il suo secondo film, Memento del 2000, a fargli guadagnare il plauso internazionale. Il film psicologico neo-noir aveva come protagonista Guy Pearce, ma l’attore ha ammesso di non essersi mai riunito con il regista per un triste motivo.

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair per promuovere il suo ultimo film, il dramma storico acclamato dalla critica The Brutalist, l’attore ha anche rivelato il motivo per cui non ha più lavorato con Christopher Nolan dopo il film nominato agli Oscar. Nel frattempo, l’attore ha recitato in diversi film acclamati dalla critica e ha vinto un Primetime Emmy per il suo ruolo nella serie limitata Mildred Pierce, diretta da Kate Winslet, ed è entrato a far parte del MCU nel 2013 con Iron Man 3. Sebbene abbia lavorato con molti registi famosi e abbia ricevuto elogi per la sua recitazione, sono state le critiche alle sue capacità a far sì che non lavorasse più con Nolan.

Sebbene Pearce non abbia avuto altro che elogi per Nolan e abbia ammesso che il regista gli ha parlato “un paio di volte” di altri ruoli nel corso degli anni, ha rivelato che un dirigente della Warner Bros. non ha creduto nel suo talento e non ha voluto scritturarlo.

“[Nolan] mi ha parlato di alcuni ruoli nel corso degli anni. Il primo Batman e The Prestige. Ma c’era un dirigente della Warner Bros. che disse apertamente al mio agente: ‘Non capisco Guy Pearce. Non prenderò mai Guy Pearce. Non assumerò mai Guy Pearce”. Quindi, in un certo senso, è bello saperlo. Voglio dire, è giusto così; ci sono alcuni attori che non capisco. Ma significava che non avrei mai potuto lavorare con Chris”.

Ha continuato a parlare dell’esecutivo: “Credo che non credesse in me come attore”. Pearce ha inoltre spiegato che Nolan voleva che recitasse nei suoi film, ma i dirigenti non volevano. “Mi hanno portato a Londra per discutere del ruolo di Liam Neeson per Batman [Ra’s al Ghul] e credo che durante il volo sia stato deciso che non avrei partecipato al film. Così sono arrivato lì e Chris mi ha detto: “Ehi, vuoi vedere la Batmobile e andare a cena?””.

Parlando del lavoro con la co-protagonista di Memento, Carrie-Anne Moss, l’attore ha avuto solo parole positive sulla loro esperienza. “Era molto divertente. Purtroppo ho perso i contatti con lei. Aveva un buon senso dell’umorismo, ma è difficile competere con Chris Nolan. È un intelletto così imponente”.

Ha continuato: “Quando la mia amica Piper Perabo stava lavorando a The Prestige, l’ho chiamata per sapere come andava, e lei mi ha detto: ‘Oh, Chris Nolan, è un intellettuale imponente, un cinefilo totale, e Christian Bale è tutto interno, attore e metodo, e poi Hugh Jackman organizza una cena’. Ma io, Carrie-Anne e Joey Pants ci siamo divertiti molto insieme”.

La collaborazione di Nolan con la Warner Bros. si è conclusa dopo Tenet del 2020 e l’attore ha aggiunto:“Quindi è arrivato il mio momento!”.

FOTO DI COPERTINA: L’attore Guy Pearce partecipa alla conferenza stampa di “Genius” durante il 66° Festival Internazionale del Cinema di Berlino – Foto di tanka_v via Depositphotos.com