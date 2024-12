Clayface e Dynamic Duo ricevono le date di uscita ufficiali e James Gunn rivela in quale universo è ambientato il primo.

Dopo aver appreso all’inizio di questa settimana che i DC Studios stanno procedendo con un film su Clayface, oggi è stato annunciato che il film uscirà nelle sale l’11 settembre 2026.

Mike Flanagan, autore di Midnight Mass e Doctor Sleep, si occuperà della sceneggiatura, anche se al momento, secondo le indiscrezioni, non sono previsti né un regista né una star.

Da quando la notizia è stata diffusa pochi istanti fa, il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman, James Gunn, ha confermato sui social media: “Oggi i [DC] Studios hanno dato una notizia entusiasmante: [Clayface], una storia del DCU tratta da una sceneggiatura di Mike Flanagan, è stata ufficialmente autorizzata. Clayface debutterà nel 2026”.

Sì, Clayface sarà ambientato nel DCU e non nel Bat-verso di Matt Reeves. Sappiamo che il cattivo apparirà in Creature Commandos, ma è ancora da vedere se si tratta della stessa versione che vedremo nel film di Flanagan (più persone hanno tenuto il mantello di “Clayface” sulla pagina).

L’Hollywood Reporter aggiunge: “L’idea è quella di realizzare un film horror da 40 milioni di dollari, in un altro tentativo di mostrare la diversità dello slate dei DC Studios”. Curiosità: Flanagan ama, ama, ama gli episodi di Clayface del classico Batman: The Animated Series”.

Oggi abbiamo anche appreso che il Dynamic Duo animato, una storia che secondo quanto riferito ruota attorno ai Robin, Dick Grayson e Jason Todd, è in arrivo il 30 giugno 2028.

Secondo Deadline, “Flanagan starebbe concependo Clayface come un horror-thriller-tragedia. Non sarà dipinto come un cattivo, come è stato il caso della sua leggenda nella DC. Il personaggio sarà una parte importante di Batman 2”.

Gunn ha avuto da ridire anche su questo, intervenendo su Threads per smentire apparentemente le affermazioni secondo cui vedremo Clayface e lo Spaventapasseri in The Batman – Part II. Perché “apparentemente”? Beh, solo perché non ha ancora letto la sceneggiatura non significa che quei personaggi non siano presenti!

Nei fumetti, ogni versione di Clayface ha poteri diversi. Basil Karlo in origine non aveva abilità speciali, ma indossava un’orribile maschera di argilla (in seguito avrebbe usato campioni di cellule della terza e quarta iterazione per mutare il suo stesso DNA).

Matt Hagen, che molti di voi ricorderanno in Batman: The Animated Series, può cambiare aspetto solo temporaneamente e deve tornare in una vasca di protoplasma per ricaricarsi. Preston Payne poteva sciogliere le persone con un solo tocco, Sondra Fuller aveva le stesse capacità di Hagen – anche se senza bisogno di ricaricarsi – e Peter Malley poteva dissolvere gli altri con uno sguardo.

Il potere principale del cattivo è, ovviamente, il fatto di poter sembrare e sembrare chiunque. Nel film di Flanagan ambientato nel DCU, lo immaginiamo come il mostro di fango che vedete qui sopra e, se sarà presente in The Batman – Parte II, sarà probabilmente un serial killer con la maschera.