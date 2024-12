Beatles: il biopic di Sam Mendes ha aggiunto al cast Paul Mescal

Paul Mescal è uno dei nomi più caldi di Hollywood in questo momento, soprattutto grazie alla sua interpretazione ne Il gladiatore 2, il sequel storico del regista Ridley Scott che ha incassato oltre 350 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il suo ruolo di Lucius nel secondo film del Gladiatore è probabilmente il più importante della sua carriera, ma è stata finalmente confermata la sua presenza in un altro progetto imminente che potrebbe conquistare la corona.

Mentre parlava con il regista premio Oscar Christopher Nolan dopo una proiezione del Gladiatore 2 alla Directors Guild of America giovedì scorso, come riportato da THR, Ridley Scott ha rivelato che il suo protagonista del Gladiatore 2, Paul Mescal, reciterà nel prossimo biopic sui Beatles di Sam Mendes. È stato inoltre confermato che Barry Keoghan interpreterà Ringo Starr e si vociferava che Joseph Quinn avrebbe avuto un ruolo nel film, ma non è ancora stato confermato.

Powered by

La rivelazione è arrivata quando a Scott è stato chiesto se era vero che era in corsa per riunirsi con Mescal nel prossimo film The Dog Stars, cosa che lui ha confermato e ha anche detto scherzando: “Paul è impegnato con i Beatles. Quindi potrei doverlo lasciare andare”. Le informazioni su The Dog Stars sono state mantenute segrete, ma il film è basato sull’omonimo romanzo di Peter Heller e la sceneggiatura è stata scritta da Mark L. Smith e Christopher Wilkinson. Il libro è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui un virus spazza via l’umanità. Gli unici sopravvissuti sul pianeta affrontano degli spazzini conosciuti come Mietitori e Hig, un pilota, è sopravvissuto alla pandemia ma ha perso la moglie. Si dice che Mescal interpreterà Hig, ma non è stato confermato.

Cos’altro ha in serbo Paul Mescal?

Mescal è stato anche scritturato per recitare al fianco di Josh O’Connor in The History of Sound, un dramma sentimentale in uscita nel 2025 del regista Oliver Hermanus. Interpreterà inoltre William Shakespeare accanto a Emily Watson in Joe Alwyn in Hamnet, il prossimo film del premio Oscar Chloé Zhao. Mescal è anche attualmente in produzione in Merrily We Roll Along, il prossimo progetto del regista di Richard Linklater, che vede anche la partecipazione di Ben Platt, Boo Arnold, e Beanie Feldstein.

Il biopic sui Beatles non ha ancora una data di uscita ufficiale.