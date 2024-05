Il Regno del Pianeta delle Scimmie: il regista annuncia i piani per il sequel e rivela il titolo originale

Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha ottenuto dei primi riscontri molto positivi sui social media in vista dell’uscita nelle sale questo fine settimana e tutti i segnali indicano che si tratta di un degno successore della trilogia di Rupert Wyatt e Matt Reeves, guidata dal Cesare di Andy Serkis. Il regista di Maze Runner, Wes Ball, ha già annunciato l’intenzione di realizzare una nuova serie di film e grazie al salto in avanti di centinaia di anni nel futuro che questo nuovo capitolo compie, ci sono innumerevoli racconti da sviluppare.

Parlando con ComicBook.com, il regista ha dunque condiviso un aggiornamento sulla situazione dei suoi piani per i sequel. “Ci vorrà tutto il tempo necessario”, ha ammesso Ball. “Fortunatamente, dato che questo franchise è importante per lo studio, faremo le cose per bene come abbiamo fatto con questo, ci siamo presi il nostro tempo e le abbiamo fatte bene. Speriamo che la gente la pensi così… Ci vuole tempo, lo sviluppo stesso e la cosa più importante è che non voglio andare in preparazione quando la sceneggiatura non è ancora pronta. Mi è capitato di doverlo fare in passato. Non ne viene fuori niente di buono”.

“È una delle cose più importanti che i film potrebbero fare in questo momento: smettere di farlo. Risparmieremmo un sacco di soldi“, ha continuato. “Penso che in questo caso siamo in una buona, buona forma. Fortunatamente, abbiamo pensato molto a queste domande mentre stavamo sviluppando la sceneggiatura, quindi abbiamo un’idea di dove vogliamo andare e c’è molto spazio per un grande dramma”. “Alla fine di questo film si sono letteralmente aperte delle porte che, si spera, riveleranno un mondo molto più grande che potremo esplorare in questo film, pieno di drammi, pieno di conflitti, tutto questo genere di cose. Incrociamo le dita. Vedremo”.

Prevediamo che questa nuova trilogia colmi il divario tra la trilogia prequel e quella originale del Il Pianeta delle Scimmie, quindi la prossima serie di film – se ce ne sarà una – ci riporterà presumibilmente in quel paesaggio post-apocalittico. In un’altra parte dell’intervista, Ball ha poi confermato che Il Regno del Pianeta delle Scimmie aveva in precedenza un titolo diverso. “L’impero del pianeta delle scimmie. Era il mio titolo originale, ma non potevamo farlo, non potevamo proprio”. Non resta a questo punto che vedere il film in sala e scoprire come si presenta questo Regno delle Scimmie.

La sinossi ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes) riporta: “Alcuni gruppi di scimmie non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il suo insegnamento per costruire imperi fiorenti. In questo scenario, un leader delle scimmie inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare la tecnologia umana, mentre un’altra scimmia, che ha visto il suo clan essere preso in ostaggio, intraprende un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna umana, intanto, diventa la chiave per la ricerca di quest’ultimo, anche se ha dei piani tutti suoi.”

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver. Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi. Il film è atteso in sala l’8 maggio.