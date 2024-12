James Bond, il produttore definisce Amazon “F***ing Idiots,” mentre Josh O’Connor è un nuovo possibile 007

Sono passati più di tre anni da quando No Time to Die ha posto fine al mandato di Daniel Craig nei panni di James Bond – con la morte del personaggio, nientemeno – e a quanto pare non siamo ancora vicini al ritorno di 007.

Il franchise è una garanzia di guadagno ma, come hanno ipotizzato alcuni fan, l’acquisto della MGM da parte di Amazon per una cifra enorme di 6,5 miliardi di dollari sta causando grossi problemi sia a loro che alla storica produttrice del franchise Barbara Broccoli.

Sebbene il franchise di Bond ricada sotto l’ombrello della MGM, la Broccoli ha un enorme controllo creativo e, negli ultimi tre decenni, la sua famiglia ha deciso quando un nuovo film sarebbe stato prodotto (ha ereditato la proprietà dal padre Albert “Cubby” Broccoli).

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, “[Broccoli] ha detto agli amici che non si fida dell’algoritmo-centrico di Amazon con un personaggio che ha contribuito a mitizzare attraverso la narrazione del grande schermo e l’istinto. Quest’autunno ha descritto la situazione di un nuovo film in termini terribili: niente sceneggiatura, niente storia e niente nuovo Bond”.

Nelle conversazioni con gli amici, avrebbe espresso il suo pensiero su Amazon dicendo senza mezzi termini : “Queste persone sono degli idioti del cazzo”.

Il problema è che la società ha bisogno di Broccoli per decidere la direzione del franchise in futuro, ma lei non vuole fare un nuovo film con la società. Alla base di questo c’è il fatto che Amazon vuole un mondo condiviso di film e show televisivi in stile MCU, espandendo rapidamente la proprietà e rendendola il più redditizia possibile.

In qualità di guardiano di Bond, Broccoli vuole mantenere il personaggio nelle sale cinematografiche e non vuole portare l’agente segreto nel mondo dello streaming.

Come spiega il sito, “Broccoli si è lamentato del fatto che Amazon non sia una buona casa per Bond, dal momento che il core business dell’azienda è la vendita di qualsiasi cosa, dalla carta igienica all’aspirapolvere – una prospettiva che i dirigenti di Amazon trovano ingiusta. Ma poiché è lei a prendere le decisioni creative per prima – sceneggiatura, casting, storia – Broccoli può tenere Bond in ostaggio da Amazon per tutto il tempo che ritiene opportuno”.

Questo arriva dopo le voci, pubblicate per la prima volta da The Hollywood Reporter, secondo cui la star di Kraven – il cacciatore Aaron Taylor-Johnson non sarebbe più in lizza per interpretare il prossimo James Bond. Al suo posto è emerso un probabile nuovo concorrente, la star di The Crown e Challengers Josh O’Connor.

A questo punto, sembra che nessuno firmerà per recitare in un altro film con protagonista l’iconica creazione di Sir Ian Fleming, poiché è evidente che c’è un’impasse che richiederà alcune importanti trattative.

Amazon non rinuncerà ai diritti tanto presto, questo è certo, quindi Broccoli potrebbe dover accettare il fatto che la MGM abbia nuovi proprietari, a meno che non sia felice di tenere Bond sullo scaffale per il prossimo futuro.