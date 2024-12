Dune: Prophecy, la spiegazione del colpo di scena di Desmond Hart!

Desmond Hart è il protagonista di un colpo di scena scioccante nel finale della prima stagione di Dune: Prophecy che rivela le vere origini dei suoi poteri magici alimentati dalle Macchine pensanti.

L’episodio 1 di Dune: Prophecy “The Hidden Hand” ha introdotto Valya Harkonnen, una leader feroce e calcolatrice, e la sua sorella biologica, Tula Harkonnen. L’episodio 2 di Dune: Prophecy rivela cosa è successo a Lila e a sua nonna, la Reverenda Madre Dorotea, dopo che Tula e Valya l’hanno incoraggiata a sopportare The Agony. Nell’episodio 3 di Dune: Prophecy, Tula prende la vita di Lila nelle sue mani dopo che apparentemente è morta durante il rituale The Agony e cerca di resuscitarla tramite l’uso di una tecnologia proibita. L’episodio 4 rivela che Lila è stata resuscitata tramite la Macchine pensanti, Anirul. L’episodio 5 mostra l’ascesa al potere di Desmond Hart, mentre l’episodio 6 vede Tula riconnettersi con il suo bambino mezzo Atreides abbandonato, Desmond Hart.

Powered by

Cosa è successo a Desmond Hart e chi gli ha messo dentro una macchina pensante?

Valya immagina una figura oscura che supervisiona i chirurghi delle Macchine pensanti

Dopo che la verità sui genitori biologici di Desmond Hart è stata rivelata nell’episodio 5 di Dune: Prophecy, le origini del suo potere di bruciare vive le persone vengono esplorate negli ultimi momenti del finale della prima stagione. Desmond, figlio di Tula Harkonnen e Orry Atreides, è stato manipolato geneticamente da qualcuno che usa il potere illecito delle tecnologie delle Macchine pensanti. Poco prima che Keiran Atredies e la principessa Ynez Corrino fuggano da Salusa Secundus e si rifugino su Arrakis, Valya ha una strana e scioccante visione che mostra delle Macchine pensanti che manomettono l’occhio destro di Desmond.

Durante il finale della prima stagione di Dune: Prophecy, Valya affronta Desmond Hart, chiedendogli di mostrarle la fine che lui afferma di prevedere. Desmond rilascia tutta la potenza dei suoi poteri su Valya, il che innesca una visione che la porta a scoprire la fonte della magia di Desmond. Nella sua visione, una figura oscura ammantata, che sembra essere un membro della Sorellanza, supervisiona le Macchine pensanti che rimuovono chirurgicamente l’occhio destro di Desmond e vi inseriscono un qualche tipo di impianto elettronico. Valya afferma di non riuscire a distinguere chi sia la figura oscura, ma in base alla sagoma della persona, sembra essere un membro della Sorellanza.

Cosa significa che l’occhio di Desmond Hart è il virus?

È stato programmato per salire al potere dalle Macchine Pensanti

Tula ha scoperto che il potere magico di Desmond di bruciare vive le persone è in realtà il risultato di un virus aereo che si diffonde attraverso la paura. Sebbene Valya cerchi di combattere il virus basato sulla paura, Tula le dice che non è umano ma una macchina, il che significa che nessuno è in grado di sconfiggerlo con la forza. Una volta che Valya inizia a calmarsi e a concentrarsi, la potente potenza bruciante del virus alla fine la attraversa e la lascia indenne. Il virus ha ispirato le paure più profonde di Valya e le ha usate contro di lei, motivo per cui immagina suo fratello Griffin e lui che la incolpano della sua morte, che lei incolpa Vorian Atreides.

Poiché le Macchine Pensanti hanno impiantato un virus basato sulla paura nell’occhio di Desmond Hart, questo lo rende una specie di falso idolo con un potere molto letale. Come si vede in tutta la prima stagione di Dune: Prophecy, Desmond sembra avere il pieno controllo del virus e di chi colpisce. Inizialmente uccide Pruwett Richese e Sorella Kasha simultaneamente usando il virus, innescando la reazione premendo contro la sua tempia destra.

Non è chiaro se Desmond lo stia facendo di sua spontanea volontà o se le Macchine Pensanti lo abbiano programmato per diventare il volto di The Reckoning, inscenando essenzialmente uno scenario apocalittico per un potenziale guadagno sottostante.

Come Dune: Prophecy ha creato il suo colpo di scena Desmond Hart/Macchina Pensante

Lo straordinario potere di Desmond è stato il mistero principale per tutta la stagione 1

Uno dei più grandi misteri della stagione 1 di Dune: Prophecy è stato come Desmond Hart sia riuscito a ottenere un potere così magnifico che lo ha reso immune al potere Bene Gesserit della Voce. Se può esserci un punto nel potere di Desmond, è che non può essere controllato e manipolato dalla Sorellanza, che è probabilmente un potere che le Macchine Pensanti desiderano diffondere ad altri. Il fatto che a Desmond sia stato dato questo potere suggerisce che potrebbe non essere l’unico ad averlo. Chiunque abbia usato la Macchine pensanti per trasformare Desmond in un’arma di guerra biologica probabilmente farà lo stesso a qualcun altro, o lo ha già fatto.

Il caldo sole del deserto che splende sullo sfondo suggerisce che Desmond Hart sia stato biologicamente alterato da alcune Macchine pensanti su Arrakis, dove viveva prima di arrivare a Salusa Secundus. Le motivazioni di Desmond, oltre a ottenere vendetta contro la Sorellanza, rimangono poco chiare alla fine della prima stagione di Dune: Prophecy. La più grande domanda senza risposta a questo punto è chi ha ordinato alle Macchine Pensanti di impiantare il virus meccanico basato sulla paura da impiantare nell’occhio di Desmond. È anche probabile che chiunque abbia impiantato questo virus abbia anche programmato Desmond a credere di essere stato inghiottito da Shai-Hulud e di essere tornato in vita miracolosamente.

Cosa significa il colpo di scena di Desmond Hart per il futuro di Dune: Prophecy

Desmond non è solo un ibrido Harkonnen-Atreides, ma anche una specie di cyborg inumano

Ciò che inizialmente si supponeva fosse lo spirito interiore di Shai-Hulud, due occhi blu luminosi circondati dall’oscurità, si rivela essere una parte delle Macchine Pensanti che hanno installato il virus sovrumano di Desmond Hart. Valya apparentemente vede un ricordo di Hart che si sveglia su un tavolo operatorio e assiste alle Macchine Pensanti che gli tolgono l’occhio destro dall’orbita e gli inseriscono degli impianti meccanici blu. Modificano anche il colore della sua cornea prima di reinserirgli l’occhio e rivelare la figura oscura che sorveglia con quello che sembra un sole splendente che splende nella sala operatoria.

Valya vuole togliere l’occhio a Desmond, ma Tula non glielo permette perché è suo figlio, e usa la Voce su di lei per fermarla. A causa di questo nuovo elemento emotivo, la seconda stagione di Dune: Prophecy potrebbe vedere Tula e Desmond stringere una relazione e lavorare insieme per combattere contro chiunque gli abbia impiantato il virus in primo luogo. In questo caso, Desmond dovrebbe probabilmente imparare a controllare il potere del suo occhio e resistere all’altra “mano nascosta” che lo ha programmato in primo luogo. Uno dei più grandi misteri irrisolti in Dune: Prophecy è cosa è successo alla madre di Lila, la figlia di Dorotea. Potrebbe essere la misteriosa figura oscura che appare nella visione di Valya su Arrakis nella seconda stagione.