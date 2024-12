1923: Elizabeth Strafford annuncia una seconda stagione “davvero grandiosa” e affronta le teorie dei fan

Con il ritorno della serie proprio dietro l’angolo, Michelle Randolph anticipa la “grande storia” che verrà dalla seconda stagione di 1923. Le traversie della famiglia Dutton hanno alimentato l’ascesa di Yellowstone del creatore Taylor Sheridan, che ha appena fatto a meno del John di Kevin Costner, lasciando il futuro della serie in sospeso. Nel frattempo, la seconda stagione di 1923 di Sheridan è destinata a riempire il vuoto lasciato da Yellowstone dopo la conclusione di una movimentata stagione 5. La nuova stagione dello spinoff debutterà su Paramount+ il 23 febbraio.

Elizabeth Strafford, interprete di Randolph, è uno dei personaggi che ritornano per nuovi drammi in 1923 e la seconda stagione promette di riservare ai fan altre grandi storie, come l’attrice ha anticipato in una recente intervista a ScreenRant a proposito dell’altra serie creata da Sheridan, Landman. La star si è anche lamentata del fatto che il pubblico sarà “molto triste” per il fatto di non poter guardare la nuova stagione in una sola volta:

Sarà una stagione davvero grandiosa. La seconda stagione è stata incredibile, ma con due anni di distanza, ero così eccitato. Ho letto direttamente i copioni e credo che le persone saranno molto dispiaciute di non poter guardare la stagione in binge-watching, perché ogni episodio ti lascia sul filo del rasoio.

La Randolph ha poi affrontato le teorie sul fatto che Elizabeth abbia un legame familiare con il Dutton di Costner, negando cautamente di sapere qualcosa sull’albero genealogico dei Dutton e sulla possibile collocazione del suo personaggio. Tuttavia, la Randolph ha espresso la sua preoccupazione per la possibilità di far cadere involontariamente degli spoiler su 1923, osservando che il suo legame con l’albero genealogico è la “domanda numero uno che mi viene posta” e che alla fine preferisce giocare d’astuzia. Scoprite il resto di ciò che la Randolph ha condiviso qui sotto:

Potrei saperlo o meno. Sai, devi solo guardare e scoprire cosa succede. È molto più facile dire che non so nulla. No, sono terrorizzato. [È la domanda numero 1 che mi fanno, e io non so nulla.

Cosa significa questo per la seconda stagione di 1923 e per la storia di Elizabeth

Il mistero della discendenza di John Dutton III rimane intatto nella seconda stagione di 1923. La Randolph non ha risposte sul fatto che Elizabeth sia la nonna del personaggio di Costner a Yellowstone, ed è proprio così che vuole il creatore della serie Sheridan. La stessa Randolph ha spiegato in un’intervista a 2023 che ci sono molti “tira e molla” tra il cast sulla risposta, anche se il pluripregiudicato tiene le risposte a portata di mano.

La Randolph capisce l’incarico quando si parla della seconda stagione, trattenendo ogni potenziale spoiler, ma lasciando intendere che ci aspetta una “grande” trama. Per quanto riguarda il suo personaggio, Elizabeth, le cose si sono concluse tragicamente nel finale della stagione 1, 1923 , quando ha abortito il figlio che portava in grembo con Jack Dutton. Altri grandi cambiamenti sono in corso al ranch, poiché Whitfield è ora in possesso dell’atto di proprietà e Jacob e Cara sono in debito con lui. C’è anche la saga in corso di Spencer e Alex, che si dirigono separatamente nel Montana, dopo che Spencer ha accidentalmente ucciso l’ex fidanzata di Alex.