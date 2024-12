Lee Jung-jae, star di SQUID GAME sarebbe in trattativa per un ruolo nel MCU

Dopo i ruoli di spicco in Squid Game di Netflix e The Acolyte di Disney+, l’attore sudcoreano Lee Jung-jae potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Secondo lo scooper MTTSH, Jung-jae è in trattative per un ruolo non rivelato nel MCU.

Non abbiamo dettagli su chi potrebbe interpretare, ma è probabile che non si tratti di un eroe o di un cattivo specifico. È risaputo che Kevin Feige si rivolge ad attori con cui desidera lavorare senza avere in mente un personaggio in particolare, ed è anche possibile che a Jung-jae sia stata data la possibilità di scegliere tra diversi ruoli.

In realtà non è la prima volta che si vocifera di un ruolo Marvel per l’attore, visto che l’anno scorso si era parlato di lui in trattative per interpretare Mr. Negative in SSU della Sony (ovviamente non se ne fece nulla).

The Acolyte si è rivelato uno degli show di Star Wars della Lucasfilm che ha suscitato più divisioni, ma la maggior parte dei fan è probabilmente d’accordo sul fatto che il Maestro Jedi Sol di Jung-jae sia stato un personaggio di spicco.

Parlando con Vanity Fair della seconda stagione di Squid Game – attualmente in streaming – Jung-jae ha riflettuto sul contraccolpo che la serie ha ricevuto da alcuni fan, con alcuni membri del cast che sono stati oggetto di abusi razzisti, omofobi e misogini online.

“I miei sentimenti sono stati feriti ”, ha ammesso. “Soprattutto per Leslye Headland, che deve aver sofferto molto. Posso solo avere fede che il razzismo finirà un giorno, anche se sarà difficile”.

Lee ha aggiunto di essere ottimista sul fatto che gli spettatori rivedranno L’Accolito più avanti nel tempo, e potrebbero ottenere un nuovo apprezzamento per il racconto ambientato nell’Era dell’Alta Repubblica. “Per alcuni lavori ci vuole tempo per ottenere una certa presa, e io spero vivamente che alla gente piaccia con il passare del tempo”.

Sol è stato ucciso nel finale, e probabilmente non sarebbe tornato per una seconda stagione, ma ci sono stati molti fili della trama e archi di personaggi lasciati in sospeso, tra cui la tanto discussa introduzione di Darth Plagueis nel live-action.

In The Acolyte, un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due si inoltrano in un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è come sembra.

La serie è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

Leslye Headland ha creato la serie, basata su Star Wars di George Lucas, e funge da produttore esecutivo insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori.

Headland ha diretto anche gli episodi iniziali (Eps. 101 e 102). I registi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108) completano la regia della serie.

FOTO DI COPERTINA: Lee Jung-jae alla première della seconda stagione di “Squid Game” di Netflix. Foto di imagepressagency via Depositphotos.com