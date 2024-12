James Marsden ha rischiato di avere un destino oscuro in Sonic 3: “Sarebbe passo troppo lungo”

Sonic 3 – Il Film aveva originariamente un destino più oscuro per il padre adottivo di Sonic (Ben Schwartz), Tom (James Marsden). Nel terzo capitolo, Sonic, Knuckles (Idris Elba) e Tails (Collen O’Shaughnessey) affrontano i loro nemici più pericolosi. Dopo 50 anni di prigionia, Shadow the Hedgehog (Keanu Reeves) scappa e si allea con il nonno del Dottor Eggman (Jim Carrey) in una missione per distruggere la Terra. Mentre combatte per ottenre la chiave per lanciare un’arma mortale, Shadow mette Tom in condizioni critiche. Il suo destino rimane sconosciuto fino alla fine del film.

Parlando con GamesRadar+, gli autori del terzo capitolo, Pat Casey e Josh Miller, hanno ammesso che a un certo punto volevano uccidere Tom. Miller spiega che l’idea alla base era di mettere Sonic “in una posizione simile di rabbia e desiderio di vendetta come Shadow”. Tuttavia, alla fine hanno deciso di abbandonare l’idea perché così facendo avrebbero alienato il pubblico. Casey chiarisce che “nessuno vuole davvero vedere Tom morire” e farlo sarebbe stato “un ponte troppo lungo”. Guarda cosa ha detto di seguito:

Powered by

Il personaggio di James Marsden in Sonic 3 poteva morire

Miller: Si è sicuramente parlato di come alzare la posta in gioco. Sapevamo che volevamo che la fine del film riguardasse Sonic che si ritrova in uno stato d’animo di rabbia e desiderio di vendetta come Shadow. Quindi, era un po’ come, cosa avrebbe potuto spingerlo a quel punto?

Casey: Alla fine nessuno vuole davvero vedere Tom morire. Vogliamo che le persone siano felici alla fine di questo film. Penso che farlo sarebbe stato forse un passo troppo lungo. Voglio dire, anche prima di essere sceneggiatori di film, eravamo fan dei film, e spesso mi ha fatto davvero arrabbiare quando un personaggio viene ucciso quando non era necessario, specialmente all’inizio di un sequel, quando prendono il tuo personaggio preferito dal precedente e lo uccidono nella prima scena. Lo fanno per aumentare la posta in gioco, ma in realtà non fanno altro che farmi incazzare.

Sonic 3 – Il Film arriva al cinema il 1° gennaio

Sonic fa il suo ritorno al cinema con l’avventura più emozionante di sempre. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, i nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.

Prodotto da Neal H. Moritz, p.g.a., Toby Ascher, p.g.a.,Toru Nakahara, Hitoshi Okuno. Produttori esecutivi Haruki Satomi, Shuji Utsumi, Yukio Sugino, Jeff Fowler, Tommy Gormley, Tim Miller. Basato sul videogioco SEGA Storia di Pat Casey & Josh Miller Sceneggiatura di Pat Casey & Josh Miller e John Whittington Regia di Jeff Fowler.