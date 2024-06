Jared Leto interpreterà il presunto ladro di gioielli Lawrence Gray in un nuovo film

Jared Leto è stato scritturato per interpretare il presunto ladro di gioielli Lawrence Gray in un nuovo film della h.wood Media. Secondo Deadline, Jared Leto ha firmato per recitare in un film senza titolo su Gray, un professore in pensione che avrebbe rubato gioielli e altri oggetti di valore per un valore di oltre un milione di dollari a conoscenti incontrati in occasione di convention sociali d’élite.

Gray avrebbe anche rubato alla sua amante di lunga data, Jacqueline Quillen. Il figlio di Quillen, Parker, lo ha accusato di furto nel 2020. “Quillen è deceduta nel corso dello stesso anno e la causa è stata risolta in via confidenziale, con un pagamento da parte di Gray alla sua proprietà“, si legge nell’articolo di Deadline. “Sostenendo la sua innocenza, Gray sostiene di essere stato perseguitato dalla famiglia di Quillen a causa della loro disapprovazione della sua relazione con lei”.

Cos’altro sappiamo del film di Jared Leto su Lawrence Gray?

Il film è basato su un articolo del 2022 pubblicato su Air Mail intitolato “The Talented Dr. Gray” di Steve Kroft e Howard L. Rosenberg. Leggete l’articolo cliccando qui.

Andy Bellin ha scritto la sceneggiatura del film. Bellin ha già scritto Trust del 2010 e Lovelace del 2013.

“Appena ho letto l’articolo, ho capito che sarebbe stato un film incredibile“, ha dichiarato Bellin. “Il vero punto di forza è la psicologia del dottor Gray e i fantastici colpi di scena che ne derivano. Questa storia esplora la percezione di una vita perfetta fatta di privilegi e glamour, che in realtà è un mondo di astuzia, sotterfugi e inganni. Siamo fortunati che Jared abbia la stessa voglia di creare personaggi così complessi e che h.wood Media veda in questo progetto quello che vediamo noi“.

Jared Leto è produttore del film insieme a Emma Ludbrook. Non si sa ancora chi dirigerà il progetto.

Leto è noto per aver recitato in film come Fight Club del 1999, American Psycho del 2000, Requiem for a Dream del 2000, Dallas Buyers Club del 2013, Suicide Squad del 2016, Blade Runner 2049 del 2017, House of Gucci del 2021, Morbius del 2022 e Haunted Mansion del 2023. Il prossimo film che lo vedrà protagonista sarà Tron: Ares, in uscita nell’ottobre 2025.