Michael: per Lionsgate il film su Michael Jackson sarà il più grande successo di sempre per lo studio

Il prossimo film su Michael Jackson, intitolato Michael, non è solo uno dei film più attesi del prossimo anno, ma anche uno di quelli che la Lionsgate ritiene sarà il suo più grande successo di sempre.

L’imminente biopic, che vede il nipote di Jackson, Jaafar Jackson, nel ruolo di protagonista, uscirà l’anno prossimo, ma la Lionsgate è già convinta che il film sarà un grande successo. Il presidente della Lionsgate per la distribuzione televisiva mondiale, Jim Packer, ha recentemente dichiarato quanto lo studio sia fiducioso nel film.

“L’entusiasmo che si respira ogni volta che viene rilasciata una foto è pazzesco. E credo che sarà il film più grande che abbiamo mai avuto“, ha dichiarato Packer (via The Hollywood Reporter).

“Michael offrirà al pubblico un ritratto avvincente e onesto dell’uomo brillante ma complicato che è diventato noto in tutto il mondo come il Re del Pop”, si legge nella sinossi del film. Questo film epico e cinematografico esaminerà i trionfi e le tragedie di Jackson – dal suo lato umano, alle sue lotte pubbliche e private, alle accuse e al microscopio mediatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sotto cui Jackson ha vissuto, anche al suo apice artistico“. Il team di registi all-star catturerà anche l’innegabile genio creativo di Michael, ricreando le sue performance più memorabili e iconiche. Come mai prima d’ora, il pubblico potrà dare uno sguardo dall’interno a uno degli artisti più influenti e all’avanguardia che il mondo abbia mai conosciuto”.

Chi partecipa al film su Michael Jackson?

Oltre a Jaafar Jackson, il cast do Michael comprende anche Colman Domingo nel ruolo di Joe Jackson, Nia Long nel ruolo di Katherine Jackson, Miles Teller nel ruolo di John Branca, Laura Harrier nel ruolo di Suzanne de Passe, Jamal R. Henderson nel ruolo di Jermaine Jackson, Tre Horton nel ruolo di Marlon Jackson, Joseph David-Jones nel ruolo di Jackie Jackson, Kat Graham nel ruolo di Diana Ross, Larenz Tate nel ruolo di Berry Gordy, Liv Symone nel ruolo di Gladys Knight, Jessica Sula nel ruolo di La Toya Jackson, Kevin Shinick nel ruolo di Dick Clark e Juliano Krue Valdi nel ruolo del giovane Michael Jackson.

Antoine Fuqua dirige Michael. La sceneggiatura è stata scritta da John Logan. Graham King, John Branca e John McClain producono il film. Sebbene la produzione sia stata ritardata a causa degli scioperi del 2023, le riprese di Michael sono iniziate ufficialmente nel gennaio 2024. Michael uscirà nelle sale statunitensi il 18 aprile 2025, distribuito dalla Lionsgate.