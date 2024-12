Jesse Eisenberg ritiene che interpretare Lex Luthor abbia “danneggiato” la sua carriera

Mentre il Lex Luthor di Nicholas Hoult viene rivelato nel primo teaser del film Superman di James Gunn, Jesse Eisenberg ha recentemente riflettuto sulla sua interpretazione – “mal accolto” – di questo stesso personaggio in Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017) di Zack Snyder, spiegando come questo abbia “danneggiato” la sua carriera. “Ero in questo film di Batman e il film è stato accolto così male, e io sono stato accolto così male”, ha detto nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard.

“Non l’ho mai detto prima ed è piuttosto imbarazzante ammetterlo, ma penso sinceramente che abbia danneggiato la mia carriera in modo reale, perché sono stato accolto male in qualcosa di così pubblico”. Sebbene Batman v. Superman abbia fatto fiasco tra i critici con un punteggio del 29% sul Tomatometro Rotten Tomatoes, al botteghino ha ottenuto un incasso globale di 874 milioni di dollari. Justice League ha proseguito la striscia con un punteggio Tomatometer leggermente migliore (39%) e 661 milioni di dollari in tutto il mondo.

Powered by

“Ho partecipato a film poco apprezzati che non hanno visto la luce, e per la maggior parte non lo sa nessuno”, ha spiegato Eisenberg. “Ma questo era così pubblico, e io non leggo avvisi, recensioni o stampa cinematografica o altro, quindi non ero a conoscenza di quanto fosse stato accolto male”. A prescindere dall’impatto dei film DC sulla sua carriera, Eisenberg sembra essersi ripreso, ottenendo di recente due nomination ai Golden Globe per il suo film A Real Pain, tra cui quelle per il Miglior attore in un film musicale o commedia e per la Miglior sceneggiatura.

Jesse Eisenberg non esclude un ritorno nei cinecomic

In precedenza Eisenberg ha dichiarato a Deadline che non escluderebbe un ritorno all’universo cinematografico della DC. “Sarei scioccato se finissi in un film della DC, ma sarebbe uno shock piacevole”, ha detto nel 2022. “Non sono un fan dei fumetti. Per me non si trattava di interpretare un ruolo che avevo immaginato fin dall’infanzia”, ha continuato Eisenberg. “Per me è stata l’occasione di interpretare questo grande personaggio che un grande scrittore ha scritto, e ho amato farlo. Quindi, interpretarlo è una gioia, e non interpretarlo non è qualcosa di cui mi vergognerò a parlare ai miei figli, perché non è un genere importante nella mia vita, anche se ho amato fare quel film”.