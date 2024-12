Clayface: il film è stato descritto come “un horror a tutti gli effetti”

La scorsa settimana è stato confermato che i DC Studios stanno procedendo con un film su Clayface, con il regista di The Haunting of Hill House e Doctor Sleep, Mike Flanagan a bordo per scrivere la sceneggiatura. Ad ora non è previsto che Flanagan si occupi della regia, ma al progetto è stata recentemente assegnata la data di uscita ufficiale dell’11 settembre 2026. In base alle dichiarazioni di James Gunn, il film sarà ambientato nel DCU, in contrapposizione al “BatVerse” del regista di The Batman Matt Reeves.

Nonostante ciò, Deadline rimane convinto che Clayface farà parte del prossimo sequel di The Batman. “Flanagan starebbe concependo Clayface come un horror-thriller-tragedia. Non sarà dipinto come un cattivo, come è stato per la sua leggenda nella DC. Il personaggio sarà una parte importante di Batman 2”, riporta il sito. Questo significa che avremo due versioni separate di Clayface per entrambi gli universi? Onestamente, siamo propensi a credere che Deadline si sia sbagliato su questo punto, poiché non vediamo questo tipo di personaggio adattarsi al mondo relativamente terreno di Reeves.

Powered by

In ogni caso, il co-CEO dei DC Studios Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, e sembra che Clayface sarà davvero “un film horror a tutti gli effetti“, sulla falsariga de La mosca di David Cronenberg. A seconda di quanto il film si ispiri al classico body-horror degli anni ’80, potremmo vedere Basil Karlo (o qualunque sia la versione di Clayface scelta) trasformarsi lentamente in una mostruosità mutaforma dopo essere stato coinvolto in una sorta di esperimento scientifico andato male.

È interessante notare che Alan Tudyk ha recentemente rivelato che doppierà Clayface nella serie animata Creature Commandos di James Gunn, il che significa che c’è la possibilità che interpreti il personaggio anche nel live-action. Anche in questo caso, non resta che attendere maggiori informazioni sul progetto che, vista la sua data di uscita, potrebbe entrare in produzione verso la metà del 2025. A quel punto si potranno certamente avere ulteriori dettagli sul progetto e la sua collocazione nel franchise.

LEGGI ANCHE: Clayface: 6 attori che potrebbero interpretare il cattivo nell’adattamento del DCU