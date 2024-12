Joker: Folie à Deux di Todd Phillips chiude la sua corsa a 206 milioni di incasso

Joker: Folie à Deux (qui la nostra recensione) di Todd Phillips sarà disponibile per lo streaming su Max dal 13 dicembre prima di arrivare su HBO linear il 14 dicembre alle 20:00. ET e probabilmente poi anche su Sky e NOW in Italia, e ora sono disponibili i totali finali del botteghino mondiale del sequel.

Il film ha incassato solo 206 milioni di $ al botteghino globale (di cui 58 milioni in Nord America) e si prevede che rappresenterà una perdita per lo studio dai 150 ai 200 milioni di dollari.

Si tratta di un risultato ben lontano da quello del primo film di Joker, che ha incassato oltre 1 miliardo di $ in tutto il mondo ed è stato il film vietato ai minori con il più alto incasso di tutti i tempi prima che Deadpool e Wolverine lo superassero all’inizio di quest’anno.

