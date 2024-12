Nosferatu, la PETA contro il film: “I topi non hanno causato la peste”

PETA ha in programma di protestare contro la proiezione di domenica all’Academy di Nosferatu del regista Robert Eggers. L’organizzazione per i diritti degli animali ha in programma di inviare un “ratto gigante” al Samuel Goldwyn Theater per “mettere le cose in chiaro” sui 5.000 topi vivi che Eggers usa durante una sequenza del film in cui i topi sbarcano a Londra, portando con sé la peste bubbonica.

In una dichiarazione, la direttrice degli animali nel cinema e in televisione della PETA Lauren Thomasson ha affermato: “Un essere umano non ha più probabilità di essere ferito o ucciso da un topo nella vita reale che da un vampiro, e le false rappresentazioni di questi animali come messaggeri di morte negano agli spettatori la possibilità di vederli come gli individui intelligenti, socievoli e affettuosi che sono. Gli unici “parassiti” di cui gli spettatori devono preoccuparsi sono i registi che sottopongono gli animali al caos e alla confusione di un set cinematografico, e la PETA incoraggia tutti a guardare oltre questi vergognosi stereotipi e a dare ai topi il rispetto che meritano”.

Powered by

Il topo della PETA porterà un cartello con la scritta “I topi hanno dei diritti! Non abbiamo causato la peste!”. Dopo una delle prime proiezioni pubbliche del film, Eggers ha discusso la scena in una conversazione con Guillermo del Toro, dicendo: “Se ci sono dei topi in primo piano, sono veri, e poi si diradano e diventano topi CG sullo sfondo. Ed erano ben addestrati”. Ha aggiunto: “Non sapevo che i topi fossero incontinenti, quindi l’odore è pazzesco”.

Lo scenografo Craig Lathrop ha raccontato a Variety della scena: “I topi. Nessuno di loro si è perso. Li abbiamo trovati tutti. Erano tutti lì. Abbiamo costruito queste barriere di plexiglass in modo che i topi vivi fossero in un’area controllata”, ha detto, aggiungendo che la produzione si è presa cura di garantire la sicurezza dei roditori. “Nella scena sulla strada, i cavalli sono da una parte della barriera di plexiglass e i topi dall’altra, in modo che i topi non corrano sotto i loro piedi e vengano schiacciati, così nessuno si è tatto male”.

Tutto quello che sappiamo su Nosferatu

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Il film riunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedente film del regista, The Northman. L’epopea vichinga vedeva protagonista il fratello di Skarsgård, Alexander Skarsgård, nel ruolo di un guerriero norreno con una massa grassa impressionante e addominali formidabilmente cesellati.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau – la realizzazione di quel film ha ispirato il film del 2000, completamente fittizio, L’ombra del vampiro, che ha visto protagonista Dafoe, candidato all’Oscar, nel ruolo di un succhiasangue realmente esistito, arruolato per interpretare il ruolo di Orlock. Qui l’attore interpreta invece un assassino di vampiri. Nosferatu è stato anche rifatto nel 1979 da Werner Herzog come Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski. Nosferatu arriverà al cinema a partire dal 1 gennaio.