Joker: Folie à Deux: Lady Gaga rompe il silenzio sul suo ruolo di Harley Quinn

Joker: Folie à Deux arriverà nelle sale tra pochi mesi, dando vita al sequel del pluripremiato Joker. Questo sequel sarà incentrato sulla storia d’amore tra Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix) e Harley Quinn (Lady Gaga), e il primo trailer del film lascia già intendere una delineazione unica e musicale dei fumetti DC. In attesa di poter vedere il film, in una recente intervista con Access Hollywood, Lady Gaga ha ora parlato della sua interpretazione di Harley Quinn e di come si inserisce nella piega unica di Joker: Folie à Deux.

“Sai, è molto speciale per me”, ha detto Gaga. “È una persona davvero vulnerabile e dolce. La mia versione di Harley è mia, ed è molto autentica per questo film e questi personaggi. Non voglio svelare nulla del film. Penso che sia davvero qualcosa che si deve sperimentare in sala. Questo film ha musica, danza e una recitazione straordinaria. Adoro lavorare con Joaquin [Phoenix]. Adoro lavorare con Todd [Phillips]. Quello che voglio dire è che non ho mai fatto nulla di simile a questo film prima d’ora, quindi sarà tutto completamente nuovo e molto divertente”.

Joker: Folie à Deux, quello che sappiamo sul film

Joker: Folie à Deux presenterà il ritorno di Joaquin Phoenix nel ruolo del cattivo DC Joker. Il sequel presenterà anche il ritorno della Sophie di Zazie Beetz insieme ai nuovi arrivati ​​Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Nel cast c’è anche Lady Gaga che darà vita a Harley Quinn. I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà ad Arkham Asylum e conterrà significativi “elementi musicali”.

Rumors recenti hanno anche suggerito che la versione di Gaga su Harley Quinn avrà un ruolo più importante di quanto originariamente riportato, con la storia che si svolge interamente dal suo punto di vista.

Il film di Todd Phillips del 2019 è stato un successo sia di critica che commerciale con un incasso mondiale di oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, rendendolo il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Ha ricevuto riconoscimenti da numerosi importanti enti premiati, tra cui due Oscar e due Golden Globe, sia per il miglior attore che per la miglior colonna sonora.