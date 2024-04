Joker: Folie à Deux, Todd Phillips parla di Lady Gaga come Harley Quinn e degli elementi musicali del sequel

Il primo trailer di Joker: Folie à Deux ha debuttato ieri sera durante il CinemaCon prima di essere diffuso online, offrendoci un intrigante scorcio di alcune immagini del sequel DC “Elseworlds” di Todd Phillips.

Cambiando la consueta dinamica dei personaggi, viene rivelato che Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) incontra Harley Quinn (Lady Gaga) come paziente del manicomio di Arkham e sembra che sarà lei a esercitare la sua influenza su di lui.

I due innamorati pianificano la loro fuga e vediamo alcune riprese dei tanto discussi numeri musicali, anche se nessuno canta una parola.

Durante il panel del CinemaCon, Phillips ha minimizzato gli elementi musicali. “Non ne abbiamo mai parlato in questo modo, ma mi piace dire che è un film in cui la musica è un elemento essenziale. Per me non si discosta troppo dal primo film. Arthur [Fleck] è strano e distaccato e tutte queste cose, ma ha la musica dentro di sé. Ha una certa grazia. Questo ha influenzato molti dei balli del primo film. Qui non mi è sembrato un passo così grande. È diverso, ma credo che avrà senso quando lo vedrete“.

Anche se non è ancora stato confermato, si pensa che queste sequenze di canzoni e balli saranno in realtà parte delle illusioni condivise da Joker e Harley (da cui il titolo), il che potrebbe spiegare perché Todd Phillips esita a descrivere il film come un musical vero e proprio.

Per quanto riguarda la scelta di Lady Gaga, megastar del pop e attrice, per il ruolo di Quinn, sembra che non sia stata una scelta obbligata per il regista. “Abbiamo scelto Gaga perché è magica. Ero un produttore di A Star Is Born. È stata la prima volta che l’ho incontrata e che ho avuto modo di vederla lavorare. Mentre scrivevamo la sceneggiatura, Scott [Silver], con cui l’ho scritta, continuava a fare riferimento a lei“.

Joker: Folie à Deux, quello che sappiamo sul film

Joker: Folie à Deux presenterà il ritorno di Joaquin Phoenix nel ruolo del cattivo DC Joker. Il sequel presenterà anche il ritorno della Sophie di Zazie Beetz insieme ai nuovi arrivati ​​Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Nel cast c’è anche Lady Gaga che darà vita a Harley Quinn. I dettagli della trama sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che la maggior parte del film si svolgerà ad Arkham Asylum e conterrà significativi “elementi musicali”. Rumors recenti hanno anche suggerito che la versione di Gaga su Harley Quinn avrà un ruolo più importante di quanto originariamente riportato, con la storia che si svolge interamente dal suo punto di vista.

Il film di Todd Phillips del 2019 è stato un successo sia di critica che commerciale con un incasso mondiale di oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, rendendolo il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Ha ricevuto riconoscimenti da numerosi importanti enti premiati, tra cui due Oscar e due Golden Globe, sia per il miglior attore che per la miglior colonna sonora. Il sequel di Joker sarà conosciuto come un progetto Elseworlds, secondo il co-presidente dei DC Studios James Gunn. I film con questa denominazione sono al di fuori della continuità principale del DCU. Altri progetti Elseworlds includono The Batman – Parte II e la serie The Penguin. L’uscita in sala del sequel è attualmente fissata al 4 ottobre 2024.