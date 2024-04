Mary & George: recensione della miniserie con Julianne Moore

La miniserie, ispirata ad eventi reali, conduce in un coinvolgente contesto di intrighi, tradimenti, rapporti morbosi e amore materno. Disponibile su Sky e Now ogni domenica fino al 28 aprile.

La storia della Monarchia del Regno Unito è tanto lunga quanto – a dir poco – vivace. Scavando nel suo passato, ci si può infatti imbattere in personalità d’ogni tipo: dai monarchi più spietati a quelli più facilmente soggiogabili, dai frequentatori di corte più devoti a quelli più depravati, fino a quelli più arrivisti. Grandi sogni, passioni, inganni, tradimenti, complotti, intorno alla Corona inglese è avvenuto tutto e di più. Non sorprende dunque che la sua storia continui ad essere oggetto di adattamenti cinematografici e televisivi, l’ultimo dei quali è la miniserie con la premio Oscar Julianne Moore, Mary & George, ideata da D. C. Moore e tratta dal saggio di Benjamin Woolley, The King’s Assassin.

Siamo lontani dalla contemporaneità tanto brillantemente raccontata nella serie The Crown, per tornare invece a cavallo del Cinquecento e del Seicento. Il regno di Elisabetta I (raccontato in Elizabeth ed Elizabeth – The Golden Age) è terminato e a lei, regina senza figli, è succeduto suo cugino Giacomo I, figlio di Mary Stuart (raccontata, tra gli altri, in Maria regina di Scozia). È dunque presso la corte di questi – personalità colta e amante dell’arte ma incapace di gestire le problematiche politiche del regno – che si sviluppa il racconto di Mary & George, incentrato sulla madre e il figlio che hanno tramato, sedotto e ucciso per conquistare la corte d’Inghilterra e il letto del suo re.

La trama di Mary & George: serpi nel palazzo

Mary & George è infatti ispirato alla controversa storia vera di Mary Villiers (Julianne Moore), che a partire dal 1592 plasmò il suo bellissimo e carismatico figlio George (Nicholas Galitzine) per sedurre il Re Giacomo I (Tony Curran), entrando nella sua corte e ottenere così un potere immenso. Partendo da umili origini, la coppia raggiunge infatti ben presto ricchezze, titoli e un’enorme influenza sulla corte inglese attraverso intrighi scandalosi e giochi pericolosi. Ma il posto dell’Inghilterra sulla scena mondiale è minacciato da un’invasione spagnola e con il popolo pronto a ribellarsi al re, tutti i sogni di Mary e George potrebbero crollare da un momento all’altro.

Cuore di madre

Il racconto proposto da Mary & George potrebbe vagamente ricordare quello del film La favorita, dove la Abigail Hill di Emma Stone si insinua nelle grazie della regina Anna interpretata da Olivia Colman, spodestando la precedente favorita, la Sarah Churchill di Rachel Weisz. Questa vicenda, a sua volta realmente avvenuta tra il 1708 e il 1714, presenta in modo evidente diverse similitudini, a riprova di quanto la corte inglese sia stata teatro di inganni e tradimenti. È lecito immaginare che, consapevole di questa somiglianza, Moore abbia stabilito con la sua miniserie di allontanarsi dai toni grotteschi di quel film, per concentrarsi invece su un’atmosfera molto più cupa, ma anche sul rapporto morboso tra i due protagonisti del titolo.

Mary & George, infatti, stabilisce da subito la natura del legame vigente tra madre e figlio, con una scena d’apertura che vede la donna esporre al neonato il difficile futuro che lo attende, ritardando il taglio del cordone ombellicale come a voler prolungare la dipendenza di lui nei suoi confronti. Caratterizzata dalla semioscurità, questa scena offre già un’idea chiara di ciò che verrà dopo, tra forti elementi di oscurità (dell’animo) e ricorrenti desideri di possessione, che naturalmente anche George finirà con l’ereditare. È dunque in questi personaggi e nei non detti delle loro azioni, più che nelle tappe storiche del racconto, che va ricercato il cuore della miniserie.

Il potere corrompe chi lo desidera

Così facendo, Moore riesce a conferire alla miniserie una serie di riflessioni che si staccano dal periodo storico che ci viene raccontato per arrivare fino a noi. Gli intrighi di palazzo, la scalata sociale dei protagonisti, il desiderio di potere, sono tutti temi eterni che ritroviamo anche nella nostra contemporaneità, camuffatisi con le vesti di moda nei nostri giorni. Non più solo corti e palazzi, ma anche luoghi virtuali, dove insinuarsi e da cui operare più o meno velatamente un controllo su quanti al di sotto. Mary & George sembra ragionare proprio sul ripresentarsi nel tempo di queste pulsioni nell’animo umano, sul marcio che causano tanto in chi li nutre quanto in ciò che viene toccato dal loro agire.

Mary & George: personaggi dal grande potenziale

Questa recensione – è bene precisarlo – si basa unicamente sui primi due episodi (di 7) di Mary & George, ma questi bastano per poter trarre un primo giudizio sulla miniserie di Moore. Al di là delle ricostruzioni scenografiche e nei costumi, verso i quali c’è in generale una crescente attenzione e cura dei dettagli, ciò che rende appassionante il racconto è il suo non perdersi in superflue lungagini, riducendo al minimo le sottotrame per portare sempre avanti il racconto principale. Ciò Moore lo ottiene anche e soprattutto donando le giuste attenzioni ai suoi personaggi, con i due protagonisti e re Giacomo I che risultano ricchi di sfumature e apparentemente pronti ad evolvere episodio dopo episodio.

Il merito è naturalmente anche di interpreti particolarmente generosi nei confronti di questi personaggi. C’erano pochi dubbi sul fatto che Julianne Moore avrebbe rubato la scena a quanti presenti accanto a lei. Impeccabile nel raccontare le pulsioni che la spingono verso il potere come anche i moti del suo cuore di madre nei confronti dei figli. Accanto a lei, si distingue Nicholas Galitzine nei panni del figlio George, al quale l’attore riesce a conferire una personalità sempre più complessa mano mano che si addentra nell’inganno nei confronti del re. Anche solo per le loro interpretazioni, e per i risvolti che i loro personaggi potrebbero mostrare nei prossimi episodi, la miniserie merita la nostra attenzione.