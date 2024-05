Fallout: Xelia Mendes-Jones parla di quello che accadrà a Dane nella seconda stagione

L’ottavo e ultimo episodio della prima stagione di Fallout di Prime Video ha fatto un ottimo lavoro nel dare al pubblico quel tanto che basta per soddisfare la loro fame di trama, lasciando al contempo aperta la porta del caveau per molto altro che verrà nella seconda stagione.

Da nuovi personaggi a un’ulteriore esplorazione di fazioni come la Nuova Repubblica Californiana, c’è molto da aspettarsi quando la serie, che ha sbancato i botteghini, tornerà per un altro ciclo. Al centro della produzione, sono le storie di personaggi come la Lucy di Ella Purnell, il Ghoul di Walton Goggins e il Maximus di Aaron Clifton Moten a fare il lavoro duro per attirare gli spettatori, sia che siano stati giocatori assidui della serie di videogiochi sia che non abbiano mai sentito parlare del titolo prima dell’adattamento televisivo.

Uno dei personaggi che il pubblico ha imparato ad amare nel corso della prima stagione è il Dane di Xelia Mendes-Jones. Giovane, pronto a imparare e desideroso di entrare a far parte della Confraternita d’Acciaio, Dane non riesce a fare a meno della famiglia che si è formata e ha grandi aspirazioni di fare carriera nella fazione. Durante un’intervista con Perri Nemiroff per Collider Forces, Mendes-Jones ha condiviso un po’ di informazioni su come vede il personaggio in marcia nella seconda stagione, se Dane dovesse tornare.

“C’è un’ostinazione che si vede in Dane nella prima stagione. Un’intelligenza nel senso che sa che c’è qualcosa e ha paura di fare qualcosa di molto avventato, ma incredibilmente audace e coraggioso per uscire dalla situazione di cui ha paura. Penso che l’episodio 8 sia una sorta di qualità di stringere i denti che hanno sviluppato: “Sì, non ho un tendine d’Achille in questo momento e sto per entrare in guerra”. E ci vanno. Stringono i denti. È qualcosa che sono davvero entusiasta di vedere in loro in futuro“.

Il futuro posto di Dane nella Fratellanza

Mentre Fallout si avvia verso la seconda stagione, i fan di Dane di tutto il mondo sperano di poter crescere insieme al personaggio. Dopo aver rapidamente progredito nella posizione all’interno della Confraternita durante la prima stagione, Mendes-Jones riflette sulla posizione mentale di Dane in vista del secondo episodio. Ha dichiarato:

“Penso che Dane abbia fatto carriera grazie alle sue capacità di osservazione, e questo è stato ovviamente riconosciuto da Quintus e dagli anziani. Ma credo che ci sia una certa sbiaditezza e un nuovo, non dico rispetto, ma rispetto, in un certo senso timoroso, dell’assetto della Confraternita che, secondo me, in precedenza non era ancora del tutto chiaro“.

L’ultima volta che ci siamo lasciati con Dane, questi era stato scoperto per essersi tagliato il tendine d’Achille per paura di essere mandato nelle Terre Desolate come scudiero, prima di essere mandato in battaglia al fianco di Maximus. Spiegando la sorta di Ave Maria che Dane ha fatto alla fine dell’episodio 8 quando ha detto agli altri che Maximus era responsabile dell’uccisione di Moldaver (Sarita Choudhury), Mendes-Jones ha detto:

“Penso che ci siano molte ragioni per farlo… C’è la protezione di Max, perché ora so di essere stato mandato in quella battaglia per morire come punizione per l’automutilazione, e loro sanno che probabilmente è così anche per Maximus. È come se dicessero: “Ok, ci hai mandato una testa finta, vai. Vai in battaglia. Andrai bene”. Nessuno di noi due indossa un’armatura elettrica, sai? Quando non sei in armatura sei carne da macello. Quindi, ci sono molte ragioni. In parte si tratta di “Ok, se Max è il mio alleato, allora Max è il mio alleato e vorrei che il mio alleato fosse il più potente possibile. Se non sono in una posizione di potere, allora lo farò diventare tale”. Ma credo che si tratti anche di sopravvivenza: “Se non ne usciamo come protagonisti, questo non basta a proteggerci dall’ira degli anziani”.