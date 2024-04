LOKI: Tom Hiddleston, parla di un possibile ritorno nel MCU e se è ancora un villain

La star di Loki, Tom Hiddleston, ha parlato ancora una volta del suo futuro nei panni del Dio dell'inganno del Marvel Cinematic Universe e condivide la sua opinione sul fatto che Loki debba ancora essere considerato un cattivo in questa fase...

All’inizio di questa settimana è stata diffusa la notizia che Tom Hiddleston tornerà a vestire i panni di Jonathan Pine per altre due stagioni di The Night Manager, dopo una pausa di otto anni dall’ultima volta che il thriller di spionaggio è arrivato sui nostri schermi.

Apparso al Jimmy Kimmel Live! per condividere la notizia, l’attore è stato inevitabilmente interrogato sul suo ruolo di Loki nel MCU. La serie TV Disney+ del Dio dell’inganno si è conclusa con il suo posto al centro del Multiverso, alimentando un flusso infinito di linee temporali, ma condannandosi a un’eternità solitaria.

Questa potrebbe essere la fine di Loki o un mezzo per renderlo un attore importante nei prossimi film dei Vendicatori. In ogni caso, Tom Hiddleston è fermo nel dire che non sa cosa riservi il futuro al cattivo trasformato in eroe.

“Non lo so“, ha ammesso la star di Loki. “Non lo so davvero… So che abbiamo raggiunto una sorta di conclusione narrativa con la seconda stagione, che mi sembra molto soddisfacente”.

Per quanto riguarda la sua sorpresa per la longevità del ruolo, Tom Hiddleston ha ammesso che non si aspettava che Loki sarebbe durato 14 anni quando si è unito al cast di Thor nel 2009.

“Non ne avevo idea, e ogni volta che qualcuno dice che [sono passati 14 anni], mi fa impazzire perché quando sono stato scritturato nel 2009, avevo 28 anni, e ora ne ho 43, ed è una grossa fetta della mia vita adulta in cui ho interpretato questo fantastico personaggio. Ha cambiato completamente il corso della mia vita“.

LOKI è ancora considerato un cattivo nell’MCU?

L’attore ha inoltre condiviso alcune considerazioni sul fatto che Loki possa essere davvero considerato un cattivo. “Sono consapevole che ha fatto alcune scelte interessanti, che potrebbero essere accumulate in un quadro che sembra un cattivo, e una volta, stava facendo alcune scelte sbagliate“, ha spiegato Tom Hiddleston.

“Sai, cercare di conquistare New York e i Vendicatori che devono riunirsi per fermarlo, è stata una brutta giornata in ufficio“. “Mi piace pensare che, 14 anni dopo, stia facendo scelte un po’ più generose, amorevoli ed eroiche“.

Saremmo scioccati se Loki non facesse ritorno, soprattutto se le Incursioni dovessero distruggere il Multiverso che ha contribuito a creare alla fine della seconda stagione di Loki. Molti fan credono che verrà utilizzato in modo simile a Molecule Man in Secret Wars di Jonathan Hickman, anche se questo è ancora da vedere. Potete vedere l’intervista completa all’attore nel player sottostante.